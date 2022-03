León, Guanajuato.- El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, dejará la Arquidiócesis luego de que presente su renuncia ante el Papa Francisco, este mismo año.

En conformidad al canon 401-1 del Código del Derecho Canónico, los Obispos al cumplir los 75 años deben presentar su renuncia ante el Papa.

En este caso el Pastor de la Diócesis de León cumplirá 75 años el próximo 16 julio y confirmó que presentará su renuncia ante el Papa.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Antes de iniciar la ceremonia litúrgica del Miércoles de Ceniza, con motivo del inicio de la Cuaresma en la Catedral Metropolitana de León, concedió una breve entrevista para el AM.

Monseñor dijo que estar contento con su labor pastoral como segundo Arzobispo de León, cargo al que llegó el 21 de marzo del 2013, luego de que José Guadalupe Martín Rábago renunció ante el Papa Benedicto XVI en 2012, tras estar en el cargo 17 años y dos meses, primero como Obispo de la Diócesis de León y nombrado primer Arzobispo en 2006.

“Estoy tranquilo. He tratado de cumplir la voluntad de Dios; donde la Iglesia me ha pedido estar, ahí he estado, y aquí estoy tranquilo cumpliendo la voluntad de Dios. Ciertamente ya este 16 de julio cumplo los 75 años, y es obligación de todos los Obispos, como también de los Párrocos presentar la renuncia al cargo de Arzobispo. Lo que Dios quiera”.

AM: ¿Le gustaría quedarse más tiempo?

“Eso dependerá del Papa Francisco. Yo estoy con el ánimo de obedecer al Santo Padre, servir hasta donde la Iglesia me pida; ya después cuando uno se jubila, uno sigue siendo Arzobispo, pero Emérito, pero ya sin el cargo en la Diócesis, pero seguimos sirviendo a Dios de otra forma”.

AM: ¿Le da sentimiento el saber que pronto presentará su renuncia y dejará el cargo?

“Bueno sí, pero estoy tranquilo porque he tratado de cumplir mi deber con sencillez, con la inteligencia que Dios me ha dado y con la disponibilidad que aún tengo”.

AM: ¿Qué le hubiera gustado seguir haciendo dentro de la Arquidiócesis?

“Siempre hay ilusiones y esperanzas de hacer una Iglesia más misionera, una Iglesia más actualizada, más de salir a la comunidad, más dialogante con la cultura actual; hacer que el Evangelio hable de la cultura de los jóvenes, de las familias, de las necesidades de esta sociedad. Pero en la Iglesia somos servidores y vamos de paso, lo que Dios disponga”.

AM:¿Tiene un plazo o tiempo para presentar su renuncia como Arzobispo de León?

“Eso lo considera cada quien, puede ser unas semanas antes o el mismo día”.

AM: ¿Seguirá con la renovación de párrocos y nuevos nombramientos como lo ha hecho en los últimos meses?

“Sí, es igual que a las plantas, hay que verles la tierra para que florezcan y la tierra no se haga piedra; los cambios son buenos”.

AM: ¿Luego de que el Papa Francisco le acepte su renuncia se quedará en León?

“La casa de mis papás está en Monterrey, mis hermanos están en Michoacán, pero voy preparándome para descansar y ver qué decido”.

El Arzobispo de León nació en la comunidad de La Luz, en Michoacán, el 16 de julio de 1947; fue Obispo de Cuernavaca desde el 10 de julio de 2009, hasta que fue nombrado Arzobispo de León en 2012 y se hizo cargo a partir de 2013.

A su llegada León dijo en su mensaje: “Yo quiero hacer dos cosas: servir y ser un factor de unidad en esta Arquidiócesis de León”.

AM