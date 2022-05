Entre llantos dieron el último adiós a Martha que fue asesinada por su esposo mientras dormía

León, Guanajuato.- Entre lágrimas y profundo dolor, familiares, amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós a Martha Elena Martínez López, de 38 años, en una misa de cuerpo presente en la Funeraria Hernández, para después llevarla a su último descanso en el Panteón Municipal Norte.

Por respeto, la familia decidió guardar silencio y no dar entrevistas o detalles sobre este trágico caso en el que el esposo de Martha, José Fernando Telésforo González, de 37 años, acabó con su vida el pasado domingo por la mañana mientras dormía.

Con ramos, coronas de flores y algunos recuerdos, llegaban hasta la capilla donde se daba el último adiós a Martha, minutos antes de que partiera acompañada por sus seres queridos hasta el cementerio.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Leer más: Confirman detención de hombre que mató a su esposa frente a hijo de 5 años

La ceremonia religiosa se realizó a las 2 de la tarde de ayer en las instalaciones de Grupo Funerario Hernández, ubicadas sobre el bulevar Juan José Torres Landa, en la colonia Prados Verdes.

Detrás del ataúd café lleno de flores caminaba a paso lento un gran número de personas desde la entrada principal del Panteón. Al momento de que el ataúd fue depositado en la fosa, el llanto inconsolable de familiares se desbordó.

Su esposo fue dado de alta de psiquiátrico

Habitantes de la colonia aseguraron que José Fernando tenía cinco meses de haber si-

do dado de alta del Centro de Atención Integral a la Salud

Mental (Caisame).

“Yo la verdad cuando lo veía, no lo percibía como una persona agresiva, pero no tenía dos semanas de haber salido, sino cinco meses aproximadamente que su esposo había salido del hospital psiquiátrico San Pedro del Monte, y tenía como que sus altas y sus bajas, supongo que ese tipo de reacciones pudieron haber sido por el medicamento, pero la verdad nunca nos enteramos si sufrió algún tipo de maltrato durante los más de cinco años que tenía viviendo aquí”, compartió una vecina que prefirió el anonimato.

‘Era una buena mujer’

Martha, que durante más de cinco años vivió en la colonia Ribera de Barceló, en compañía de su hijo Fernando, de 6 años, y su esposo, quien la mentablemente acabó con su vida, fue recordada por vecinos como una madre ejemplar y trabajadora, una mujer que no le hacía daño a nadie.

“Martha a veces venía aquí a mi negocio, acompañada de su hijo ‘Fernandito’, ella le hablaba a todos los vecinos, creo que a la mayoría de los que vivimos aquí en el fraccionamiento nos cayó de peso cuando nos enteramos de la noticia”, expresó otra conocida de Martha.

“Era una mujer muy tranquila, ella no se metía con nadie, la verdad ella casi no salía de su casa, era una persona muy buena gente, no tenemos conocimiento de que haya tenido problemas con alguien, y su es-

poso yo lo veía normal, pero la verdad casi no lo veíamos en la calle”, puntualizó.

Investiga la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones para poder establecer cómo sucedieron los hechos y con ello esclarecer la situación legal de José Fernando.

El crimen se registró en el departamento marcado con el número 107, letra ”D”, de la calle Ribera Purépecha esquina con Circuito Ribera de Barceló.

Autoridades constataron que José Fernando tomó dos cuchillos de la cocina y se dirigió al cuarto donde estaba Martha dormida para después acuchillarla en repetidas ocasiones a la altura del tórax.

Asimismo, se informó que familiares de Martha acudieron a las instalaciones del Ministerio Público para hacerse cargo del menor.

ADEMÁS EN VIDEO

Circulan exclusivos autos Ferrari o McLaren en Guanajuato