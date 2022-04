León, Guanajuato.- Con relación al año pasado, los homicidios en León disminuyeron en marzo de este año 23.5 % aproximadamente, aseveró la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

"Si nosotros comparamos enero, febrero y marzo de 2022 no hay incremento, hay una disminución importante si comparamos 2021 y 2020 con 2022. De hecho si comparo 2021 con 2022 tenemos una baja del 23.5 % aproximadamente, esto quiere decir que estamos trabajando y puede haber picos, siempre va a haber picos, esto no tiene una regla exacta”, declaró.

En 1 de abril AM publicó que en Guanajuato la violencia homicida resurgió con fuerza y marzo terminó con 314 asesinatos, según un conteo interno.

Fue la primera vez desde julio que el mes cerró con más de 300 casos. En agosto de 2021 hubo 290 y en octubre 298.

La Alcaldesa aseguró que no hay un sólo día que no se trabaje en prevención y advirtió que los resultados no se darán de un día a otro.

Estamos apretando el paso en materia de prevención y estamos cambiando los operativos y también en materia de capacitación”, señaló

“Prefiero que haya menos pero mejor capacitados”

Alejandra Gutiérrez Campos dijo que las primeras generaciones de policías con una capacitación diferente se graduarán en febrero, y señaló que se está reforzando a los agentes que ya están en campo, pues hoy se reunió en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.

“Vengo de estar trabajando con elementos de seguridad vial y de seguridad pública justamente para estar muy pendientes de (que) quienes están en campo puedan seguirse preparando y quienes están saliendo de la academia salgan mejor. Prefiero que haya menos pero mejor preparados y que trabajen todas las áreas de manera conjunta, y aquí no hay un área que no le toque trabajar por la seguridad”, apuntó.

Añadió que el Municipio debe seguir trabajando de la mano con la Fiscalía General del Estado y la Federación, además de que todas las dependencias municipales también realizan trabajo de prevención.

En este sentido, exhortó a los leoneses a trabajar de la mano y a que se sumen a campañas deportivas, educativas, a las escuelas de padres.

Tengo mucha fe en que poco a poco vamos a empezar a ver cambios y necesitamos que la ciudadanía también se sume a estas estrategias”, añadió.

Al preguntarle si llegarán a León más elementos por parte de la Federación para reforzar los operativos de seguridad, respondió que hay unos cambios que se están haciendo a nivel federal.

Estamos viendo si mañana empatamos las agendas para poder tener una reunión con personal del Ejército porque habrá unos cambios, estamos de manera permanente en comunicación con ellos”, adelantó.

Votar es tema personal

Salir a votar es un tema personal y que cada persona debe reflexionar, opinó la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

Lo anterior, tras preguntarle si acudirá a votar en la consulta de revocación de mandato, ejercicio que tiene

como fin determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador concluye antes su periodo de gobierno.

Aprobó Municipio ley seca

Para contribuir con el desarrollo armónico de la consulta de la Revocación de Mandato que tendrá lugar el próximo domingo, el Ayuntamiento leonés aprobó limitar los horarios de venta de alcohol en la ciudad.

Se limitarán los horarios de funcionamiento de todos los establecimientos comerciales y de servicios que ofertan bebidas alcohólicas en envase cerrado, a partir de las 22 horas del sábado 9 de abril hasta las 24 horas del domingo 10 de abril.

