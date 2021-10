Otro ataque a policías de León; alcaldesa Ale Gutiérrez se reúne con los agredidos

León, Guanajuato - Nuevamente en León se registró un ataque a balazos en contra de Policías Municipales durante la madrugada de este jueves, por fortuna no se registraron heridos. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, se reunió con los agentes agredidos y les brindó su respaldo en la Delegación Norte de Policía donde.

Tres agentes de Policía Municipal fueron agredidos con armas de fuego en la colonia La Selva al llegar a la atención de un reporte sobre detonaciones.

Los policías sufrieron lesiones menores por los cristales de la patrulla en la que llegaron a la atención del reporte, sin que alguno haya recibido disparos.

Aproximadamente a las 2;30 de la madrugada de este jueves, los agentes que iban en la patrulla 416, recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Selva Tropical y Túnica, por lo que se movilizaron al lugar.

Al llegar fueron recibidos a balazos por varias personas, sin que se pudiera determinar la identidad y tampoco si es que iban en un vehículo.

El conductor de la patrulla manejó hasta el libramiento José María Morelos y el bulevar Hilario Medina, donde solicitó apoyo de compañeros y paramédicos para la atención de él y sus acompañantes, ninguno sufrió lesiones por arma de fuego, solo por los cristales.

Los policías fueron valorados y llevados a una clínica para su atención, al tiempo que se montaron los operativos en la zona donde se dio la agresión, sin que haya personas detenidas.

Asesinan a policía municipal en León; van 35 en Guanajuato este año

En este mes han sido tres los policías municipales asesinados y ya suman 11 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) que matan en el período de Mario Bravo Arrona como titular de la dependencia.

‘No los vamos a dejar solos’, asegura Alejandra Gutiérrez a policías de León

No ha habido un solo día que no trabajemos el tema de seguridad, no hay un día que no tenga reuniones con diferentes áreas de seguridad… No los vamos a dejar solos, vamos a cuidarlos como ellos nos cuidan”, aseguró la Presidenta Municipal ayer en entrevista con medios de comunicación respecto a los ataques a elementos de la SSPL.