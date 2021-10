"Hasta donde tope”, limpian la Policía de León tras los ataques

León, Guanajuato - A menos de 24 horas de los ataques a la Policía Municipal, ya comenzó la depuración de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL).

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos ordenó una depuración de la corporación de seguridad “hasta donde tope”, dijo.

Mano dura contra los policías que estén con los malandros

La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos ordenó una depuración a la corporación policial.

Tenemos una buena corporación y la gran mayoría son buenos elementos… Aquellos que no estén haciendo su trabajo de manera adecuada, a los que estén pegados con los malandros mano dura, de hecho se va a hacer una depuración de la corporación, ya iniciamos”, dijo la alcaldesa.

La Presidenta Municipal indicó que su responsabilidad es dar buenos resultados a la ciudadanía, pero también cuidar a los buenos elementos de la SSPL.

Ya hay bajas, es información reservada, en temas de seguridad a veces no se puede dar toda la información, porque no podemos arriesgar a los propios elementos, no podemos estar dando ni nombres ni números, porque podemos poner en riesgo a los elementos… No me voy a rajar, vamos para adelante con el cambio de modelo de seguridad”, aseguró.

En redes sociales se han señalado a policías de León como aliados al crimen organizado, sin embargo la Presidenta se limitó a dar mayor información.

Cada uno es por diferentes motivos (las bajas), cada caso es individual, pero estamos mejorando la corporación y vamos a seguir mejorando… Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para tener la mejor corporación en la ciudad”, dijo.

Un dispositivo de seguridad se amplió en la ciudad tras los ataques a la Policía de León, pero hasta ahora no se han regstrado detenidos. FOTO: AM

Informó que al momento no se tienen resultados de detenciones de los atacantes a las casetas de policías “se tienen que hacer muchísimas cosas para poder dar con ellos, hay información, desde el primer momento se sigue analizando pero creo que eso le corresponde a otras autoridades”, dijo.

Añadió que ayer mismo se reunieron con autoridades del órden estatal y federal, tanto Guardia Nacional como Ejército, para afinar temas de coordinación ante la reciente ola de violencia por la que atraviesa el municipio, sin embargo señaló que por temas operativos no puede dar mayores detalles de la reunión.

No son de colores, creo que quien aproveche el tema político de colores enj este tipo de situaciones no está viendo por la ciudad y a mi no me interesa el tema de colores, a mí me interesa dar resultados, no he bajado la guardia todos los días he trabajado y seguiré trabajando”, apuntó.

Afirmó que incluso dio instrucciones en temas de operatividad y patrullaje a fin de que ninguna unidad ande sola, sino que vigilen entre dos unidades para resguardar a los propios elementos.

