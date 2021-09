León, Guanajuato.- Padres de familia madrugaron ayer para hacer fila en el Banco Bienestar para poder cobrar las “becas de educación” de sus hijos.

María de la Luz Ornelas salió de la comunidad de Chichimequillas, en Silao, desde las 5 de la mañana, y esperó más de 4 horas formada fuera del Banco Bienestar, ubicado en la avenida Hilario Medina y Héroes de la Independencia, en el Coecillo, para que le entregaran 1 mil 600 pesos como “apoyo” bimestral para la educación de su hijos.

Me dieron la ficha desde el miércoles de la semana pasada; hoy llegué temprano, pero el Banco Bienestar lo abren hasta las 9 de la mañana; hay gente formada desde las 6”, explicó.

En el Banco Bienestar sólo una cajera atiende a 80 personas al día, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes.

Hay decenas de personas que llegan sin ficha, y personal identificado como “Notificadores de Verificación de Educación en Guanajuato” del Gobierno federal, les entregan ficha para que se presenten hasta octubre próximo.

“No traigo ficha, pero me dijeron que me daban una ficha para que primero acudiera a las oficinas del programa del Bienestar en el mercado Allende, en el Barrio Arriba, y ahí me darían una ficha para que en octubre me presente a cobrar los apoyos”, señala Samuel Márquez Hernández.

Sólo hay un Banco Bienestar regional

Los beneficiarios se concentraron ayer fuera del Banco Bienestar sin ninguna medida sanitaria, sin guardar la sana distancia y sin hacer uso de gel antibacterial, muchos hasta sin cubrebocas.

Esperan horas para cobrar beca de educación en Banco Bienestar en León. Foto: José Trinidad Méndez Valadez

El delegado del Gobierno federal, Mauricio Hernández, se lava las manos y señala que el tema de los apoyos los trae el Banco Bienestar.

Se buscó a la gerente general Rosina Leal, quien no ha dado su postura sobre el problema que viven cientos de personas que no han podido cobrar sus apoyos desde el mes de mayo.

Uno de los mayores problemas es qué solo hay un banco regional del bienestar, por lo que personas de otros municipios tienen que venir hasta León a cobrar.

