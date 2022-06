Bares y cantinas de León sufren desabasto de cervezas

León, Guanajuato.- Dueños de bares y cantinas de León han tenido problemas de abastecimiento y distribución de cervezas, informó Javier Quiroga, representante de Bares y Cantinas, quien también destacó que esta situación ya tiene tiempo presentándose, por lo que han estado buscando un acercamiento con los distribuidores.

"El 80% de nuestros productos de venta es la cerveza y con esta circunstancia no ha permitido todavía el tener una estabilidad para los negocios", explicó.

Explicó que muchas veces han tenido que surtirse en tiendas de conveniencia, pero a los dueños de bares y cantinas les extraña que estos negocios no se hayan visto también afectados por el desabasto.

"Por esta situación nos hemos llegado a abastecer de tiendas de conveniencia, quienes no presentan este problema y aunque vemos esta situación un poco compleja, estamos a la espera de que se obtenga un buen resultado a esta situación", dijo el representante de Bares y Cantinas.

Señaló que algo que está agravando este problema es que los distribuidores están implementando un nuevo sistema de preventa y venta de manera tecnológica a través de una plataforma.

"Esto ha venido a distanciar un poco la información que pudiéramos tener por parte de ellos ya que no es tan personalizada, además de que si todo se realiza de acuerdo a sus políticas los pedidos que hacemos oportunamente de sus productos aseguran que no hay en existencia o simplemente no llegan", añadió.

Incluso dijo que el mayor problema no es la nueva modalidad, ya que esta escasez también se ha estado presentando en otros estados y que lo han atribuido varios motivos como la falta de cristal, abastecimiento de materia prima y hasta la falta de agua, este último debido a la situación se vive en Monterrey, lo cual afecta a la cervecera de esa ciudad.

"Queremos un acercamiento de manera directa con los funcionarios y ejecutivos de las cerveceras para que nos digan qué está pasando", comentó Javier Quiroga.

Aunque han buscado la forma de abastecerse para no verse afectados, aseguró que consiguen el producto a un precio más elevado.

