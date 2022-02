León, Guanajuato.- Evelia Medina durmió desde el domingo afuera del banco Bienestar de Hilario Medina, formada para cobrar la beca Benito Juárez para sus hijos, pero la mañana de hoy martes seguía sin poder hacerlo.

El lunes recibió una ficha para recibir el dinero al día siguiente, hoy llegando a la puerta del banco la enviaron a otra fila en el mercado Allende, en el Barrio Arriba, solo para decirle en dónde puede cobrar.

Ya estoy cansada y me quiero ir, de hoy no debe pasar, por eso ya nos vamos al mercado Allende para que nos digan dónde”, dijo Evelia, quien usa bastón y lleva horas y horas atorada en el trámite.

Los papás se forman en la noche o en la madrugada para cobrar la beca, que consiste en 800 pesos al mes pero se paga de forma bimestral.



En los bancos de la colonia Los Ángeles y Las Trojes aseguraron que a los usuarios se les atiende en menos de 15 minutos, sin embargo se debe acudir al de Hilario Medina y hacer fila para que les digan en dónde cobrar.

En el de Hilario Medina hay dos filas, una para quienes sí pueden entrar a cobrar al banco y otra para explicar a cada usuario a dónde deben dirigirse.

Yo me vine desde la 5 de la mañana, es para mi hijo el apoyo y le va a caer bien porque ya están en la escuela y necesita zapatos y uniforme nuevo”, señaló Guadalupe Mares acompañada por su esposo, habitantes de la colonia Medina.

Varias personas que estuvieron esperando también tuvieron que moverse en taxi compartido para llegar al punto en que terminarían por decirles en qué sucursal del banco deberían cobrar.

Papás se organizaron para ir varios en taxi al banco al que les

dirigían.

“Es una pérdida de tiempo, ya me gasté 100 para llegar aquí, otros 50 para ir al mercado y de ahí lo que me cobren, se me acabará el cobro”, dijo Estela Ávalos, de la colonia Joyas de Castilla.

En otros bancos se reportó por parte de usuarios que se atiende en 15 minutos, aunque saber el banco al que se debe acudir tras llegar a las oficinas de Bienestar del Barrio Arriba, es lo más pesado.

