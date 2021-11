León, Guanajuato.- Adultos mayores de León madrugaron hoy para recibir, en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, sus tarjetas del Banco del Bienestar donde desde ahora se les depositará su pensión de 65 y más.

Desde las 9 de la mañana adultos mayores y acompañantes pudieron recibir su tarjeta, para algunos la espera fue larga porque llegaron desde las 6 de la mañana para ser de los primeros.

Rosa Evelia Sedeño y Carmen Alférez, de la colonia Infonavit La Piscina CTM, llegaron a las 6 de la mañana para ser de las primera. Rosa fue atendida casi de inmediato y su vecina, Carmen, debió esperar más.

Pues el sistema estuvo bien y más que luego luego pasamos, llegamos desde las 6:30 una vecina y yo que nos acompañamos a venir, casi fui de las primeras y yo salí primero y estoy esperando a la señora con la que vengo a ella todavía no la pasan, a mí me pasaron rápido estuve sentada en la sillas un ratito y me pasaron", platicó Rosa Evelia Sedeño.