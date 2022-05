León, Guanajuato.- Apenas a unos meses de empezar a trabajar, Bryan fue víctima de un asalto por primera vez, pero la diferencia fue que no se quedó con los brazos cruzados y se defendió. Las imágenes de su reacción se hicieron virales y aún no cree lo que generó ese video.

El video de una cámara de seguridad instalada en una casa de la colonia Real Providencia, en el que se ve cómo propina un golpe a un asaltante con la tapa de la olla de tamales que vendía, se difundió por redes rápidamente durante la mañana del pasado lunes.

Incluso generó memes y versiones editadas que han resaltado su reacción ante el intento de asalto, y platicó sobre esto con Periódico AM

Es el más chico de tres hijos. Apenas hace cinco meses empezó a trabajar en la venta de tamales por invitación de un cuñado.

Tenía como media hora que había empezado a trabajar. Ya me los había encontrado poquito antes, eran dos y se estaban acomodando cosas en la cintura y así, pero ahí sí había gente y sólo me hablaron para comprarme un atole”.

Los hombres se alejaron y unos metros después lo volvieron a encontrar, simularon que revisaban unas bolsas de basura, pero uno de ellos se acercó a tratar de hacerle plática mientras revisaba si había gente en la calle.

Pero yo ya sabía más o menos a que iban, entonces me pidió otro atole, y cuando se lo estaba preparando, de la manga me enseñó un cuchillo y me dijo que le diera lo que traía”.