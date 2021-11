León, Guanajuato.- Las ofertas del Buen Fin 2021 en León hicieron madrugar a leoneses y algunos hasta duraron más en espera de aprovecharlas que ni el tiempo que duraron para recibir su vacuna contra COVID.

Así le sucedió a Lizbeth Bringas, quien llegó desde las 7 de la mañana junto con sus hijos a la tienda Nike en el Outlet Factory.

En ese comercio la gente se empezó a formar desde las seis de la mañana, casi a esa hora llegó Lizbeth, quien ha acudido al menos en seis ocasiones a estas ventas especiales.

Buen Fin 2021 en León: Decenas de personas hicieron fila en el Outlet Factory. Foto: José Antonio Castro Murillo.

El año pasado vine dos veces y fueron filas igual de dos horas o tres horas”, recordó la madre de familia que junto con sus dos hijos acudió desde su casa en la zona de la salida a San Felipe para hacer sus compras de Buen Fin en León.

Mencionó que acude con su familia “porque dan tiempo limitado porque somos muchos y hay que escoger rápido y ya venimos todos y cada quien escoja lo que quiera”.

Pero entre risas admitió que “ya me eché más aquí que ni en la vacuna, pero aquí me llevo mis tenis y allá nomás me mandan toda adolorida”.

Buen Fin 2021 en León: Leoneses aprovechan descuentos por Buen Fin. Foto: José Antonio Castro Murillo.

La familia espero por cuatro horas al igual que decenas más de clientes para poder aprovechar un descuento de 40% en esta tienda.

