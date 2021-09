León, Guanajuato.- Cuatro de los ocho cuerpos localizados en el bulevar Aeropuerto en los últimos 15 días son presuntamente de ciudadanos de Silao, informó Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública Municipal.

“Sí hay detenidos, ya fueron presentados a la Fiscalía, lamentablemente sí nos han dejado varios cuerpos en la entrada de la ciudad y la investigación sigue”, mencionó el funcionario.

Aunque no precisó cuántos detenidos fueron por estos delitos, dijo que será la Fiscalía del Estado la que se encargue de dar a conocer la información de estos casos a fin de no entorpecer las investigaciones.

Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León. Foto: Delia Juárez Ontiveros.

“Siempre está reforzado el operativo en toda la ciudad, recuerden que tenemos muchos más elementos y más unidades y hay operativos, pero también ellos (los delincuentes) se mueven en diferentes zonas y estamos trabajando en eso”, dijo.

Atribuye ola de homicidios a consumo de drogas

Reiteró que el gran problema de los homicidios en León es en gran parte por el consumo y la venta de drogas, por lo que llamó a los padres de familia a cuidar a sus hijos en ese sentido.

“Hay que poner atención desde los padres de familia. ¿Qué están haciendo los padres de familia con sus hijos? El problema del homicidio siempre lo he dicho, y no me escudo, pero es el consumo y la venta de droga, más bien es ver qué están haciendo los papás con estos jóvenes”.

Amenazas a policías son parte de su trabajo diario

Además, afirmó que las amenazas a oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) son parte del trabajo diario de la corporación.

“Todos lo que trabajamos en la seguridad tenemos en su momento amenazas, no nos acostumbramos a eso, pero ahora sí que es parte del trabajo diario que tenemos en la secretaría”, comentó.

Lo anterior con respecto al caso de la comandante Sandra N, oficial de la Policía Municipal que la semana pasada fue atacada con armas de fuego.

“Las investigaciones se siguen realizando y estamos colaborando con la Fiscalía junto con nuestro grupo especial hay varias hipótesis que se están analizando por lo que sucedió”, afirmó.

Mario Bravo Arrona también dio a conocer que la oficial se encuentra bien y fuera de peligro luego de haber sido operada por los impactos de arma de fuego que recibió en el ataque.

“Estamos investigando todavía. El jueves pasado tuvimos reunión (con el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre), estuvimos platicando varios temas, la coordinación que estamos teniendo, la información que estamos compartiendo y operativos que se están realizando”, apuntó aunque no precisó más datos de la investigación por la oficial herida.

