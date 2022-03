Buscan amparos para salvar sus vidas ante indiferencia en ISSSTE e IMSS

León, Guanajuato.- Laura Asencio tiene cuatro años esperando una operación en el ISSSTE.

Salvador Almonaci no tiene la eritropoyetina que necesita para su hemodiálisis que le proporciona el IMSS, y a Genaro Cienega López no le dan cita en el ISSSTE para tratar su depresión.

Los tres son parte de los 63 casos de amparo que promoverá el “Grupo de mujeres y voluntarios de León” para exigir atenciones por la vía legal.

Aunque todos se promoverán, el grupo de apoyo consideró 19 casos de carácter urgente, ya que ponen en riesgo la vida y la dignidad humana.

Así lo informaron afuera del Hospital Regional del ISSSTE de León este lunes por la mañana.

Los juicios de estos amparos se hacen en el tribunal federal y son para que les den atención inmediata a las personas derechohabientes del IMSS e ISSSTE a quienes se les esté negando medicamentos, operación o estudios y ponga en peligro su vida.

Cuatro años sin operación

Laura Reina Asencio Rodríguez ya cumplió cuatro años esperando que el ISSSTE concrete una operación que se realizaría en 2017 en el Hospital 20 de noviembre en la Ciudad de México para una cirugía bariátrica.

“Es muy cansado y fastidioso, todo lo que como lo devuelvo. A mí se me cerró el esófago y mi intestino está estrecho. La comida sólida no pasa, aquí nunca encontramos respuesta, tardan meses para una consulta de seguimiento, me dicen que sí buscan la cirugía, pero cuando la encuentran me dicen que no hay recursos”, explicó en entrevista para AM.

Tras rogar porque le dieran seguimiento a su caso, aún no encuentra la solución.

“Estoy cansada de todo, por eso el amparo ya es mi intento de que se pueda exigir lo que me toca por ser trabajadora de la Secretaría de Educación por más de 35 años”, insistió.

Las consecuencias de no atenderse ya se notan más, anemias, asistencias constantes a urgencias y malestar todo el día en el abdomen.

“Desde no poder comer, una cosa me trae a otra y enfermedades que no tenía me han aparecido. Pienso de qué sirve que nos sigan afiliando si siempre dice que no hay recursos”, finalizó Laura, quien firmó sin dudar el amparo.

Seis meses sin medicamento de hemodiálisis

José Salvador Almonaci, de 27 años, tiene desde enero que no recibe eritropoyetina (EPO), una hormona producida principalmente por los riñones. En el IMSS le informaron que podría llegar hasta julio y comprarla por fuera sale de su presupuesto.

“A mi hijo no le tienen su medicamento, tiene anemia en 6.3, muy baja. En la clínica del IMSS ya llevamos donadores para una cirugía, pero la cita la tenemos al final de marzo y las medicinas llegan a julio, está débil y vengo para que le den su medicamento, por lo legal”, explicó la mamá de José, Juana Almonaci Serrano, de 50 años.

Tras varios intentos de conseguir la medicina por otros lugares a costos que superan los mil 500 pesos y firmar la solicitud de amparo, Juana confía en que se resuelva lo antes posible su situación.

“Lo más difícil es no saber a dónde y con quién acudir cuando faltan medicinas. Como no la hayamos, tenemos que buscar otras alternativas”; finalizó Juana.

Quiere atenderse la depresión

Genaro Ciénega López, de 71 años, está cansado de pedir, casi rogar una cita en el ISSSTE para atender la depresión que sufre. Tiene que ir cada mes como mínimo pero le agendan cita cada 6 meses.

“Es caro cuidarme. La consulta con medicamento al mes es de 5 mil pesos en un privado, no es posible que teniendo atención en el ISSSTE no me den mi lugar”, sentenció Genaro, quien aseguró que no hay atención, sistema y ni contestan las llamadas.

“Yo quisiera que esto tenga éxito para que nos den un mejor servicio, la atención de mi enfermedad no espera”, explicó.

En varias ocasiones dijo sentir temor por tener que rogar una vez más por una cita, aunque sabe que muy probablemente no dejará la consulta privada pese a que se acelere la atención en su institución pública.

En el IMSS e ISSSTE informaron que hoy el abasto de medicamentos estará por arriba del 90%, aunque de las deficiencias señaladas por atenciones no se aclaró nada.

