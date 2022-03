León, Guanajuato.- Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, aseguró que la iniciativa de reforma eléctrica no frenará las energías limpias y que además permitirá mantener en control las tarifas para el consumidor.

A invitación de la senadora Martha Lucía Mícher, el funcionario federal visitó León para explicar la reforma a empresarios, medios y a las estructuras de Morena.

En entrevista exclusiva para AM, expuso que la CFE está abierta al diálogo con la oposición y la iniciativa privada que ha mostrado rechazo a la propuesta, para encontrar puntos de coincidencia con el único objetivo de que el país gane.

AM: Hay muchas voces (políticas, empresariales, académicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones) que aseguran que la iniciativa de reforma eléctrica significa un retroceso para el país en lo ambiental y financiero.

En materia ambiental no habría de qué preocuparse, más bien es sentarnos con los equipos técnicos que tienen ellos y nosotros para validar las información, y el por qué afirman que podía haber un daño ambiental severo. Con los que contamos es que el 55 por ciento de la generación limpia hoy es de la CFE y el 45 por ciento es de privados, la fuente es el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía).

Con esta reforma iríamos a tener cada vez más energía limpia pero de forma ordenada, la tenemos concentrada en determinados nodos que hacen que se congestionen las redes, y eso puede llevar a apagones en múltiples ciudades.

¿Por qué se está haciendo la reforma?, para que haya una transición ordenada donde lleguemos a tener cada vez más energía limpia fotovoltaica, hidroeléctrica, térmica, y que tengamos energía base, como es la hidroeléctrica, que respalde la energía intermitente, que con mayores inversiones en la red, para baterías y almacenamiento de electricidad, den confiabilidad a la red en el largo plazo.

Tenemos que llegar al objetivo del 35 por ciento de energías limpias, que ya tenemos una base para que lo podamos realizar en el tiempo, hoy tenemos 13 por ciento solo de fotovoltaicas y eólicas, 12 por ciento de hidroeléctricas, como el 1 ó 2 por ciento de geotermia, si le agregamos la nuclear, que de acuerdo a la ley también es limpia, estamos casi cercanos al 30 por ciento, la meta es 35 por ciento para el 2030 y pensamos que podemos llegar, pero ordenado, sin poner en riesgo la confiabilidad de la red y los costos de generación.

¿No hay manera de acercar posturas entre quienes ven la iniciativa como un grave retroceso y el Gobierno y aliados que la defienden? ¿Falta diálogo?

Yo también lo atribuyo a que está un poco politizado e ideologizado el asunto y lo que hay que hacer en un debate como este es ver por el bienestar público, de la Nación, y sentarnos en función de ello a escucharnos. De parte nuestra está abierta la puerta para sentarnos cualquier día, lo hemos hecho ya, y que nuestros datos y análisis se contrasten, sí he visto mucha propaganda de que la energía limpia es la de los privados, pero no he visto datos de ellos, no he visto que digan que el 82 por ciento de lo que producen es con gas, que nos digan si eso es falso.

No es todo el sector empresarial, son algunas cámaras y algunos intereses. En el caso de los intereses es porque hay grandes consumidores que se han favorecido de este régimen, pagan poco de luz, el ejemplo emblemático, que es el Oxxo, que paga menos de 1 peso por kilowatt hora, cuando los comercios afiliados a Concanaco están pagando entre 3 y 3.30, es un tema de que hay grandes corporativos que se han beneficiado con la reforma del 2013 con tarifas preferentes, que si se sientan a que abramos los libros, a la mejor no les va a convenir”.

¿Y está mal que paguen energía más barata? Debería ser así todos ¿no?

En términos de proporcionalidad, porque ellos tienen una tarifa preferente a los otros, nada más, yo pienso que lo que hay que hacer es establecer reglas claras para tener tarifas que no beneficien ni a unos ni a otros, que sea una tarifa de servicio público, y eso le permita a todos saber que están pagando lo justo. No estamos en contra de que el Oxxo page 90 centavos, lo que no está bien es que otros, como Seven Eleven, que es su competidor, pague 3.30, y no es porque Oxxo sea más eficiente o porque invirtió en un transformador, es porque no paga la transmisión, la distribución de su socio que le proporciona la electricidad.

¿Dónde hay paneles solares afuera de los Oxxos, ellos no generan su propia energía, la contratan, muchas veces en redes sociales se dice ‘es que ellos generan su energía ¿dónde?, la contratan con los grandes consorcios.

¿Qué inquietudes te externaron los empresarios de León en la reunión?

“Las inquietudes más importantes son del sector automotriz, que está vinculado con contratos que hicieron con energía fotovoltaicas y eólicas, tienen compromisos con sus corporativos de buscar llegar a un nivel de energía eléctrica limpia. Les respondimos varias cosas: primero, por qué si el sector de transporte es el que más contamina, te preocupas por el de la electricidad solamente, yo no veo una transición del sector automotriz a autos eléctricos, siguen usando gasolina, ahí no se exige.

Segundo, si tienen un problema, tiene que establecerse un diálogo para ver si se puede resolver, si son autoabastos que no son legales, que no tienen permitido vender electricidad y la venden, eso definitivamente no hay solución y tendría que ser CFE la que suministre; pero, si son legales, no le veo problema, porque la reforma lo que establece es que va a subir la energía del 46 por ciento de los privados, donde buena parte de los eólicos y fotovoltaicos van a entrar primero.

El Gobierno de España busca evitar que la reforma tenga efectos retroactivos y pide seguridad jurídica para sus inversiones ¿qué decirle a muchos gobiernos y empresas preocupadas con el impacto de la reforma?

Si la preocupación es el tema de su inversión, lo que diría es que no es una reforma que expropia, que nacionaliza, que compre a sus empresas, es una reforma que le pone límite a la rentabilidad excesiva que tienen entre el 30 y el 57 por ciento.

El mensaje es que no tienen problema con sus inversiones, están garantizadas y las nuevas sí tienen que revisarse si podrán o no, que se topen con la demanda que tienen, ¿sabes cuál es la demanda? 47 mil megawatts, ¿cuál es la oferta? 86 mil megawatts, ¿quieres dejar entrar más cómo para qué? entren pero van a quebrar.

Los usuarios domésticos, comerciales e industriales ¿pagarán más, igual, menos por la energía de aprobarse como va esta reforma?

Lo que esperamos es que las tarifas no se incrementen, que solo se ajusten de acuerdo a la inflación y que esto se sostenga no solo para el periodo del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, sino para los próximos 20 o 25 años.

¿Hoy se puede garantizar que al corto y mediano plazo hay suficiente energía eléctrica para atender a las industrias instaladas y que estén por llegar a la entidad?

Todas las que quieras, si tienes 86 mil megawatts instalados y 47 mil de demanda, hay una red de transmisión que conecta a todo el país y que garantiza que, aunque no haya generación en un lugar, se transmita a otro por la red.

