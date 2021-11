Comparten médicos alegría de salvar vidas durante pandemia de COVID

León, Guanajuato.- Pese a que médicos internistas describieron como intenso y riesgoso el trabajo en las áreas de hospitalización COVID, expresaron que salvarle la vida a muchos pacientes graves les dejó una gran satisfacción personal y profesional.

Tal es el caso del médico Juan Carlos Anda Garay, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quien junto con su equipo de trabajo lograron salvar a cuatro embarazadas graves contagiadas de COVID.

“Sin duda hay mucha satisfacción, en el hospital tuvimos una mortalidad del 20%, y fuimos unidad receptora de pacientes embarazadas con coronavirus. Llegamos a tener cuatro casos muy graves en embarazos avanzados”, compartió.

“No es un hospital de ginecología y se logró tener a los bebés con el apoyo de ginecólogos y neonatólogos que mandamos traer de otras unidades, se logró el alta de las mamás con sus bebés, pero hay muchos más casos de éxito”, platicó el médico Juan Carlos.

LEE TAMBIÉN: AM recompensa esfuerzo de médicos contra COVID con vuelo en globo durante FIG

Recordó que aunque se desempeñaba en un puesto administrativo, en la primera ola de la pandemia de COVID y parte de la segunda dejó el escritorio para entrar de lleno a la atención de los hospitalizados los siete días de la semana.

“Ha sido una experiencia muy intensa porque no es fácil que en una guardia se mueran 10 pacientes gravemente enfermos, no es fácil dar momentáneamente 10 malas noticias, no es fácil ver que un paciente está aislado y quiere ver a su familia y no se puede.

“No es fácil ver a los compañeros que están cansados y tolerar un equipo de protección que te hace sudar, ver borroso y perder sensibilidad o incluso tener ganas de ir al baño y no poder salir del área de aislamiento”, confesó.

Anda Garay añadió que en todos los hospitales la segunda ola de la pandemia de COVID ocasionó una explosión y una gran demanda de trabajo. En medicina interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI se ocuparon 180 camas, de éstas hasta 60 con ventilador.

Finalmente, consideró que en México el médico internista ha sido el eje y la columna vertebral de la atención médica del COVID.

“Somos los especialistas que tenemos la mayor capacidad de conjuntar los conocimientos médicos y fisiopatológicos para atender de manera más integral al paciente desde un cuadro leve hasta uno severo”, expresó.

LEE TAMBIÉN: COVID Reclama líder sindical falta de apoyo de la Federación a personal de Salud

Combatir COVID: un trabajo desgastante pero satisfactorio

Raúl Carrillo Esper, médico internista e intensivista en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, reconoció que atender a un hospitalizado por coronavirus es muy desgastante por la responsabilidad que implica debido a que es una enfermedad cambiante y que rápidamente lleva al paciente al deterioro.

“Es una gran responsabilidad, pero también una satisfacción ver que el paciente sale adelante después de que estuvo grave porque hubo pacientes que estuvieron internados uno o dos meses y esto es gracias a un equipo de médicos y personal de salud e incluso la familia.

“Haber podido sacar adelante a muchos pacientes deja una satisfacción tanto personal como profesional y vale la pena el esfuerzo y el riesgo, porque a pesar de que uno use todo el equipo de protección personal, el riesgo de infección es alto porque estamos expuestos a pesar de la vacuna”, expresó.

Compartió que ha tratado una cantidad considerable de pacientes COVID en su domicilio, el hospital y en terapia intensiva.

“Las responsabilidades son cuidar al paciente, tranquilizar a la familia, pero también cuidar al personal y cuidarse uno mismo”, mencionó.

Ambos médicos participaron en el XLIV Congreso Nacional de Medicina Interna, que se llevó a cabo en el Poliforum León.

LEE TAMBIÉN: Empleo Guanajuato: Darán planta a 2 mil 100 trabajadores de salud

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos