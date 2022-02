COVID León: Secundaria Técnica 56 pone el ejemplo con medidas sanitarias

León.- Pese a las circunstancias por la pandemia de COVID-19, el personal de la Escuela Secundaria Técnica 56 ha redoblado esfuerzos para mantener sus puertas abiertas de lunes a viernes y es un ejemplo de cómo sí es posible retomar las actividades en las aulas.

Cuidarse no significa no ir a la escuela, sino mantener las medidas sanitarias, consideró el maestro Ramiro Fernando Serrato Alfaro, director de dicha escuela ubicada en la colonia Cerrito de Jerez.

“Hay argumentos muy sólidos de por qué las escuelas deben de permanecer abiertas, el primero es que si los alumnos de educación básica no tienen los suficientes conocimientos, el gran golpe será en la educación media superior y que los alumnos abandonen la preparatoria.

Además: La ENES regresa a clases de forma escalonada y estas son las fechas

“Tenemos que vivir con cuidado pero no con miedo. Entiendo el temor de padres de familia y maestros, pero el miedo nos paraliza y no nos permite avanzar y los alumnos que no están viniendo a la escuela no van a aprender”, lamentó.

El directivo compartió que la escuela se ha mantenido abierta desde el 30 de agosto del año pasado que inició el ciclo escolar, excepto durante dos semanas de enero pasado cuando hubo un repunte de contagios y se decidió hacer la suspensión de clases.

Detalló que el plantel tiene una matrícula de mil 1 alumnos, el 70% estudia de manera presencial y el resto decidió continuar de manera virtual a través de clases vía Classroom.

“La idea original era que estuviéramos un día sí y uno no de forma presencial, es decir, que el 50% de los alumnos un día y el resto al día siguiente, vimos que era imposible poder atenderlos de esa manera y darles una educación que fuese lo más cercano a la calidad.

Lee también: Dejan estudios 54 mil alumnos por pobreza en Guanajuato durante pandemia

“Decidimos que la atención sea presencial para todos los alumnos y que una semana completa asista la mitad de grupo y la otra semana el resto y durante la semana que los alumnos no están en la escuela son atendidos de manera virtual vía Classroom”.

Serrato Alfaro compartió que además de tener entradas, salidas y recesos escalonados para evitar aglomeraciones, se implementan en la escuela tres protocolos con los que se ha logrado mantener la escuela abierta.

El primero es que los alumnos que llegan a la escuela deben estar sanos, por eso se pide a los padres de familia que en casa verifiquen que sus hijos no presentan ningún síntoma respiratorio y que cualquier situación de salud sea atendida por el médico e informar a la escuela en caso de enfermedad.

Al ingresar a la escuela a cualquier persona se le toma la temperatura y se le aplica gel antibacterial. Y el tercer filtro se realiza cuando los alumnos ingresan al salón: el maestro les aplica una solución sanitizante.

Actualmente, 8 mil 329 escuelas (69.21%) trabajan de manera híbrida y 738 (6.13%) a distancia.

JATR

Las noticias de AM en

Síguenos