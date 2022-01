Siguen filas en el IMSS de San Miguel para pruebas de COVID en León

León, Guanajuato.- Leoneses siguen haciendo fila en el Módulo de Atención Respiratoria que está en la clínica del IMSS de San Miguel para hacerse la prueba de COVID.

El número de contagios de COVID en León ha ido en aumento y prueba de ello es que personas que presentan algún síntoma siguen acudiendo desde temprano a este punto.

Periódico AM acudió a esta clínica del IMSS este viernes alrededor de la 1:00 de la tarde y se constató que la línea de gente estaba conformada por más de 20 personas, quienes esperaban su turno para poder ingresar a que les realizaran la prueba de COVID.

Alejandra Ambriz comentó que llegó desde las 12:00 de la tarde y permaneció en la fila alrededor de 45 minutos para que la atendieran.

"Comencé con dolor de cabeza y cuerpo. Les comenté en mi trabajo y me mandaron a que me hiciera la prueba. A mí punto de vista se me hizo algo rápido lo que me atendieron", platicó.

Las pruebas de COVID en la clínica del IMSS en San Miguel se realizan del lado de la calle Coral casi esquina con la avenida Juárez, donde comerciantes comentaron que diariamente ven personas formadas.

La espera por la prueba de COVID se prolonga más debido a que primero se realiza un encuesta por parte del personal del sector salud para valorar los síntomas que presentan los derechohabientes.

COVID: IMSS realiza mil 500 pruebas diarias en promedio

Según los datos proporcionados por el personal de comunicación de IMSS, diariamente se realizan en promedio mil 500 pruebas en las diferentes clínicas de este organismo en el Estado.

Aunque se solicitó una cifra exacta de atenciones que realizan en esta estancia , se informó que no se tiene un dato específico ya que este es muy variable.

