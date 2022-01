León, Guanajuato.- Leopoldo de la Luz Mendoza recuerda con convicción que en 1930 mostró la fundadora de su peregrinación Co-Catedral, Dominga González, quien salió sin miedo desde Estado de México a San Juan de los Lagos, pese a ser temporada de Guerra Cristera llegó sana y salva con la Virgen de San Juan.

Esta acción que le valió trascendencia por más de 92 años y Leopoldo la compara con la fe de al menos 80 peregrinos que se reunieron para llegar a la Catedral de San Juan pese al alto número de contagios de coronavirus.

"Sí es más grande la devoción, a Dominga nadie la detuvo, si ella salió, bendito Dios nosotros también aun con este Ómicron", señaló Leopoldo mientras sobaba sus piernas tras caminar 21 días.

A la peregrinación que integran menores de 12 años y hasta adultos mayores, aún le faltan cinco días para llegar, León es la última parada de descanso antes de caminar por cuatro días más.

"Tenemos dos años de la pandemia que nos pegó muy duro y ahora que bajó un poco tuvimos el valor de salir en la peregrinación", indicó un adulto de más de 60 años.

En León el operativo para atención de peregrinos se habilitó a inicio de año, pese a que la catedral de San Juan estará cerrada por exceso de casos de COVID, se habilitó la atención a la salida de "Y".

"Las autoridades no nos han molestado y todos se han portado muy amables; hemos detectado casos de COVID y si los hay, los regresamos, ahora descansamos en León en Casa Blanca y al día siguiente salimos a Las Cruces, La Mesa, Agua de Obispo y luego San Juan", finalizó Leopoldo, líder de la peregrinación.

Turnándose en cargar tres figuras de la Virgen, un Cristo y un Niño Dios vestido de los colores de la Virgen de San Juan, Epifanía Rojas, ansiaba caminar los más de 453 kilómetros que son de trayecto.

"Eran dos años por la pandemia que no salimos y la verdad no nos arriesgamos pero este año sí por la fe de nuestra madre Santísima y la fe es grande, creemos que ante ella no pasa nada, ahora no hemos tenido nada de contagios", señaló la peregrina.

Acompañada de amigos encomendó su salud a la Virgen que espera no la deje sola, pues es una promesa que le hizo, llegar en 2022 a saludarla aunque sea en la puerta sin poder verla porque la catedral estará cerrada.

"Nuestro trabajo es salir adelante yo me dedico a estar en las colonias peregrinando con ella y con el COVID en Neza, en Estado de México, en varias partes”, dijo.

Luego de 10 años peregrinando y hacer una pausa por dos años, en 2020 y 2021 asegura que es bonito entregar el sacrificio por su fe.

Cargan con la cruz de los que partieron

A toda prisa y sin acampar es el paso de cientos de peregrinos sanjuaneros originarios de la Ciudad de México por León.

Ayer al mediodía dos grupos de peregrinos pasaron por Prolongación Calzada rumbo a Lagos de Moreno, con el objetivo de llegar a ver a la Virgen de San Juan entre el 1 y el 3 de febrero.

Los grupos Co-Catedral y Cuerpos y Raíces, conformados por aproximadamente 100 peregrinos originarios de barrios como Tepito y Tacubaya, salieron a peregrinar desde el 7 de enero.

"Pretendemos llegar el 3 de febrero a la catedral, porque nos dijeron que el 2 no nos van a dejar pasar a ver a la virgen", comentó el celador mayor del grupo Co-Catedral.

A diferencia de otros años, por cuestiones de la pandemia del COVID, los peregrinos no acamparon en León y van a paso veloz cargando con imágenes y hasta con cruces de peregrinos que fallecieron en 2021.

"Vengo cargando la cruz de mi hermano Rafael que este año ya no está con nosotros y cada año caminábamos juntos", comentó un peregrino originario de Tacubaya.

Después de visitar a la Virgen de San Juan, los peregrinos caminan a Zapopan y después hasta Mazatlán para visitar otras catedrales.

