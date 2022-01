León, Guanajuato.- Guanajuato está cerca de regresar al amarillo en el Semáforo Estatal de Reactivación Económica, "estamos muy limítrofes", comentó el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez.

A días de que se retomen las actividades en las escuelas y del arranque de la Feria de León 2022 las restricciones en los aforos de comercios, empresas y escuelas podrían regresar.

Ayer Daniel Díaz Martínez señaló que en el Estado aún se podía mantener el verde en el también llamado semáforo COVID estatal, sin embargo, los nuevos casos de COVID en Guanajuato siguen en aumento.

Hoy se le cuestionó nuevamente al secretario de Salud que tan cerca está Guanajuato de retornar al amarillo en el semáforo COVID.

Estamos muy limítrofes. todo es posible mientras haya casos y personas susceptibles”, indicó el secretario Daniel Díaz Martínez.

TE PUEDE INTERESAR: Número de contagios de COVID definirán aforo en escuelas y Feria de León 2022

COVID en Guanajuato: Esto se toma en cuenta para cambiar el semáforo estatal

Recordó que además de los nuevos casos diarios, los otros factores que se toman en cuenta para el cambio de semáforo son la tasa de transmisibilidad, la ocupación hospitalaria y la tasa de letalidad.

Por otra parte, enfatizó que un nuevo confinamiento no es una opción, “no podemos decir, ‘no vayas a trabajar’ hoy en día no nos podemos dar ese lujo de no ir a trabajar”.

“Hicimos bastantes actividades (en amarillo) pero con aforos a 80% en promedio, entonces depende mucho del comportamiento social, estamos analizando los indicadores”, dijo

Finalmente recordó que “hay lecciones aprendidas, debemos de actuar conforme a los protocolos, con mucha responsabilidad”.

Guanajuato está en semáforo verde desde el 21 de noviembre, desde entonces ha permanecido esta condición con la que los aforos están al 100% en comercios, empresas y escuelas.

