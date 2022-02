León, Guanajuato.- La hospitalización por COVID fue una opción a la que muchos temieron por la probabilidad de no volver a ver a su familia, pero con el uso de las videollamadas y llamadas telefónicas se pudo acercar a los pacientes a sus familias.

Más de 8 mil videollamadas y 34 mil llamadas telefónicas han servido para esto, y Janet Meza, una de las psicólogas que hizo varias de ellas, recalcó que este contacto es “como una ventanita al exterior”.



El pasado jueves el secretario de Salud, de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez expuso que durante lo que va de la pandemia se han hecho 34 mil 602 llamadas telefónicas de acompañamiento, pero también ocho mil 729 videollamadas para enlazar a pacientes con sus familiares.

Uno de los hospitales donde se ha realizado la modalidad de videollamada para que los pacientes contacten a sus familiares es el Hospital Estatal Móvil COVID, en desde que inició su operación ahí labora la psicóloga Janet Meza.

Tenía como proyecto ser un hospital diferente, aparte de ser móvil, hacerlo un poco más humanista, por eso nos integraron a dos psicólogas para hacer intervenciones con los pacientes”

En entrevista para AM ella recordó que inicialmente se pensó en usar Zoom sin ingresar, pero iba a limitar porque tiene más complejidad para su operación y exigencia de internet, por lo que se optó por usar Whatsapp.

También el plan era que los enlaces se iban a hacer con ellas desde afuera, pero “vimos que era más importante tener la cercanía con el paciente, no es lo mismo una pantallita a tenernos de cerca, de por si no iban a tener contacto con sus familiares, pues si consideramos que nosotros debíamos entrar”.

Las llamadas se hace por WhatsApp.

Al entrar primero se debe valorar la situación del paciente y posteriormente los comunican con los familiares, “a veces si no se puede hacer por videollamada porque no tienen whatsapp o internet, usamos llamada normal y nosotros la hacemos para que no gasten”.

“Había pacientes que llegaban con miedo, pensando que los mandaron porque estaban empeorando, pero cuando llega alguien y les explica realmente como es la onda, como que su nivel de ansiedad baja bastante y eso ayuda a la recuperación física”, recalcó Janet.

Recordó el caso de Blanca una paciente que no quería intubarse, pero Janet habló con ella y se decidió a hacerlo, pero pidió hablar con su esposo “y en la videollamada les dijo ‘dile a mis hijos esto y si no salgo diles que los quiero mucho’, entonces son palabras bastante fuertes”.

La psicóloga recalcó que “como una ventanita al exterior con la que dicen ´no estoy solo, quizá mi familia no está físicamente, pero no estoy solo’ y nosotros les recordamos que nosotros los acompañamos”.

En este acompañamiento con videollamadas han vivido de todo, “desde los pacientes que se dieron de alta y llegaron con la otra familia, o pacientes que por la videollamada se enteraron de la muerte de otros familiares e infidelidades que se dieron cuenta en las llamadas”.

Incluso recordó que “nos ha tocado que por problemas familiares terminan diciéndose de cosas en la videollamada”.

Pero al final el dar un trato más humano para los pacientes se ha logrado con herramientas como estas llamadas y videollamadas, al grado de que los pacientes las han frecuentado para agradecerles esta labor.

