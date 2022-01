León, Guanajuato.- Ante el incremento de contagios COVID en León están saturados los laboratorios clínicos donde realizan pruebas.

En Salud Digna, del bulevar Torres Landa, en la colonia San Sebastián, esta mañana había más de 200 personas formadas para hacerse la prueba que justifica las faltas a su trabajo.

En Salud Digna de Torres Landa hay decenas de personas a la espera de hacerse la prueba COVID. Foto: José Trinidad Méndez

“La semana pasada comencé a sentirme mal, y faltan ya cuatro días, por lo que me exigen justificarlos con la prueba, de no llevarlo me rebajaran los días”, dice Manuela Ortega, secretaria.

Cientos de personas deben pagar $260 para la prueba, de acudir al IMSS o al Issste no hay servicio de pruebas por falta de reactivos.

Las personas tenían formadas hasta 4 horas.

En el consultorio se aplica el protocolo sanitarios.

Personal de la clínica Salud Digna señalan que de cada tres personas que acuden a realizarse las pruebas, una resulta positiva.

“Los contagios están en aumento y estamos saturados; tienen que hacer las citas en línea, porque no tenemos espacios, atendemos hasta 350 en un día en cada una de las clínicas que tenemos”, señaló el empleado.

COVID en León: Salud Digna del Centro

La gran afluencia de personas también se ve en Salud Digna del Centro Histórico. Desde la temprano al menos 20 personas estaban formadas y debieron esperar más de dos horas para ser atendidos.

Un comerciante de la zona comentó que toda la semana ha habido gente formada y llegan desde temprano para poder ser atendidos.

Las largas filas también se ven en algunos laboratorios de Farmacias Similares en los que se brinda atención médica. En López Mateos y Hermanos Aldama los lugares estuvieron ocupados por gente a la espera de su turno.

Todas las personas formadas usan cubrebocas, algunos se olvidaron de la sana distancia.

COVID en León: Visitan Caises Miguel Alemán

Otro punto de pruebas para detectar el virus es el Caises de Miguel Alemán, lugar en el que se realiza la prueba gratis; los interesados deben llevar su RFC y credencial de elector, de acuerdo a información proporcionada por el personal de seguridad de ese centro.

En el Caises Miguel Alemán también acudió gente a realizarse la prueba que es gratis Foto: Fabricio Moreno.

En este centro de salud las personas que esperaban para ser atendidos no fue tan larga, ya que solamente había en espera alrededor de siete posibles contagiados y cinco ya siendo atendidos, esto en un horario de 1:30 de la tarde.

