Tatiana recupera la sonrisa gracias a reconstrucción tras sobrevivir a cáncer de mama

León, Guanajuato.- Con una sonrisa que ni el cubrebocas pudo ocultar, feliz y optimista Tatiana compartió la gratitud que siente hacia el personal de salud que hizo posible la reconstrucción de sus senos, proceso gratuito que inició el 23 de agosto del año pasado y que finalizó hoy en el Hospital Comunitario Las Joyas, en León.

De 42 años, Tatiana Elizondo Aguirre es maestra de inglés en la Universidad Tecnológica de León (UTL) y fue el 5 de noviembre de 2020 cuando en su vida se abrió un capítulo inesperado: mientras se alistaba para dormir notó una anormalidad en uno de sus senos.

Poco después, fue diagnosticada con cáncer de mama.

"Fue súper difícil, jamás te lo esperas, es un momento en que se detiene tu vida por completo y yo que no tenía Seguro Social ni un medio para salir de esta situación pues sí te bloqueas, pero entonces se van abriendo puertas, vas investigando y sabes que a través del gobierno sí se puede”.

“Uno piensa que si no tiene seguro ya valimos y no, sí se puede y soy un testimonio de ello. Hoy soy la cereza del pastel, me hicieron el tatuaje de pezón y todo el tratamiento lo he llevado a través de la Secretaría de Salud del Estado y en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y aquí en el Hospital Comunitario Las Joyas y el trato ha sido extraordinario", compartió.

Recordó que al día siguiente de que sintió una bolita en uno de sus senos acudió a un laboratorio particular donde le informaron que esta anormalidad era altamente sospechosa, enseguida decidió realizarse una biopsia.

Acudió al Hospital Materno Infantil donde sería atendida; sin embargo fue referida al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío debido a la complejidad del tipo de cáncer que se le diagnosticó.

"Aquí me realizaron las quimioterapias y el tratamiento con radiaciones. Durante ese proceso estuve investigando sobre estas jornadas y fue así que llegué a esta jornada que me acogió a través del doctor Gustavo Jiménez y en la que tuve la oportunidad de ser la primer mujer en el estado en tener una mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata”.

“Hace dos meses me quitaron ovarios y matriz. Ahorita estoy aquí en Las Joyas para terminar mi proceso estético de los senos y está quedando extraordinario. No tengamos miedo, el que no vayan al doctor no va a evitar que tengan la enfermedad, explorense", aconsejó Tatiana, también mamá de Ana Sofí de 16 años.

Benefician a 160 mujeres en 9 años

Para que mujeres guanajuatenses que sobrevivieron al cáncer de mama tengan una mejor calidad de vida, este viernes en seis hospitales de la Secretaría de Salud de Guanajuato se realizó una jornada de reconstrucción de senos a 40 pacientes que superaron el cáncer de mama.

La dependencia estatal precisó que a 31 mujeres se les realizó una reconstrucción tras haber sido mastectomizadas (extirpación o amputación de uno o ambos senos) y 9 más reciben micropigmentación o tatuaje de aureola de seno, es decir que ya finalizaron su proceso de reconstrucción.

Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, cirujano plástico certificado recordó que este es un proyecto que inició en 2014 y señaló que esta es la novena jornada, por lo que en 9 años se realizaron más de 300 de procedimientos quirúrgicos que beneficiaron a 160 mujeres.

"No es una sola cirugía sino varias, habrá mujeres que pueden completar el proceso en un año y que sea una sola cirugía con el tatuaje del pezón o habrá muchas que requieran dos o hasta cuatro cirugías. Hay que entender que cada paciente es única y diferente”, expresó.

Las mujeres que pasan por este proceso están amputadas anatómicamente pero también hay un daño psicológico y está amputada su feminidad, entonces es padrísimo poder reintegrarlas nuevamente a su vida social y psicológicamente ayudarlas".

Añadió que en promedio una reconstrucción mamaria cuesta entre 300 y 700 mil pesos en un hospital privado.

En coordinación con médicos especialistas de la Fundación Brease Reconstruction Network (B.R.N) la jornada se realizó en el Hospital Materno de Celaya, en el Materno Infantil de León, el Materno Infantil de Irapuato y en los Hospitales Comunitarios de Comonfort, Las Joyas en León, Purísima del Rincón y el Hospital General de Irapuato.

