Captura errónea en Bienestar impide pagar beca a estudiantes

Manuel Alejandro Pérez de 15 años debía cobrar por segunda ocasión su beca Benito Juárez pero por sus datos mal capturados por personal del Bienestar en Guanajuato le retuvieron el anterior y actual pago de 3 mil 100 pesos cada uno.

Ahora tuvo que asistir a la oficina “aduana” que instaló la delegación del gobierno federal en el Mercado Allende en Barrio Arriba para arreglarlo, para que le digan dónde cobrar y le autoricen el pago que le adeudan.

“Tengo hasta el 20 para arreglarlo, si no, ya no puedo, no sé si me la quitan pero necesito ese dinero para mis estudios”, señaló el estudiante del SABES que permaneció formado en la fila por cinco 5 horas.

Otro caso de datos mal capturados y trabas en el sistema ocurrió con Jonathan Segura González, quien se percató de que el error estuvo en la oficina y no en el formulario que llenó de puño y letra.

“Yo lo llevé bien, lo revisé y me salieron con esto, ya estoy aquí y a ver qué me dicen, me van a mandar por correo con fecha de cobro, a ver qué”, señaló el joven de 17 años que estudia en el Cecyteg León 1.

La fila de jóvenes alcanzó los 30 usuarios que tuvieron problemas similares o incluso en algunos casos su registro no aparecía pese a que sí se inscribieron.

A cada joven le prometieron una tarjeta para realizar los cobros pero como no hay plásticos desde el año pasado y los que existen ya están vencidos, deben llegar a la “aduana” para recibir instrucciones y obtener su beca Benito Juárez.

Desde el domingo las filas de personas que acudieron al Banco de Las Trojes e Hilario Medina para cobrar beneficios del Bienestar se hicieron presentes, al miércoles las trabas continúan.

“Yo tengo mi tarjeta para el beneficio de mis dos hijos menores pero ya no funcionan, ahora es más complicado venir y que nos hagan el registro con fichas, solo que las autoridades no se organizan”, explica Berence Oliva.

La fila es de más de mil personas y llega a extenderse por dos cuadras entre las calles Aquiles Serdán y Cuauhtémoc, en el Barrio Arriba.

“Me dijeron que tenía que venir aquí para que me registraran y me dieran punto de cobro, es una tontería”, explicó Juana Beltrán, quien llegó desde San Francisco del Rincón porque no pudo cobrar en su municipio el dinero.

El retraso administrativo de los funcionarios del Bienestar terminó por alargar por tres días la entrega del beneficio que de acuerdo con funcionarios de la “aduana”, estarían trabajando toda la semana para resolver el problema.

