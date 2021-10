Carlos Medina confía en que gobierno de Ale Gutiérrez se comprometa a castigar la corrupción

León, Guanajuato.- Los alcaldes que ocuparon la presidencia municipal de León durante los últimos nueve años no tuvieron voluntad política para tomar las acciones adecuadas que permitieran castigar la corrupción, afirmó el exalcalde y exsíndico leonés Carlos Medina Plascencia.

Tras señalar que su paso como síndico en el Ayuntamiento 2015-2018 que presidió Héctor López Santillana fue el “peor error político de su carrera”, dijo confiar en que la administración de Alejandra Gutiérrez Campos tomará un nuevo rumbo.

“Yo nada más cometí un error, haber aceptado ser síndico, es el peor error político que he cometido (...) Yo les aguanté dos años, no quisieron hacer los cambios, yo voy a donde ha llovido, si no ha llovido ni pierdo el tiempo.

A final de cuentas ya no aguanté más (como síndico), quieren hacerlo vamos a hacerlo, no quieren hacerlo, yo no voy a estar como alguien que sea cómplice por omiso o por no haber logrado que eso cambiara”, afirmó.

Ayer AM publicó que el ex alcalde Héctor López Santillana incumplió con algunos compromisos que hizo durante su campaña y al inicio de administración, uno de ellos que se castigaría la corrupción que se denunció por irregularidades en la gestión de la exalcaldesa priista Bárbara Botello.

Cuestionado respecto a por qué consideraba que no se tomaron las acciones para sancionar los casos de corrupción. Medina Plascencia reiteró que faltó voluntad política de los ahora ex alcaldes.

Yo vuelvo a insistir en la parte de la voluntad política, no (hubo), llevamos nueve años en donde no ha estado ese liderazgo en la presidencia municipal para enfrentar esos retos que tiene hoy el municipio, pero yo tengo buenas expectativas y esperanza, muy optimista de lo que va a hacer Alejandra (Gutiérrez Campos)”, afirmó.

Recomienda mayor participación ciudadana

El también ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, apuntó que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, tiene la oportunidad de cambiar las cosas que se han hecho mal en las pasadas administraciones y que una de las claves será promover la participación ciudadana.

“(Se debe) cambiar completamente y avanzar en el modelo de gobierno con mayor participación de los ciudadanos y tenemos que avanzar en todo ello para llegar a una democracia participativa, el sistema de partido en México está mal y tenemos que limpiarlo y para eso vamos a tener que impulsar acciones en donde participe mucho la ciudadanía.

“Y hablar de las primarias abiertas simultáneas obligatorias como en Argentina, como en Honduras, como en otros países, ¿qué tiene que ver Alejandra con eso, bueno que en todo ese trabajo que ella estará haciendo y que dará continuidad a los comités de colonos, la participación ciudadana va a ser muy importante”, sostuvo.

