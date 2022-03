León, Guanajuato.- La abogada Dalia Ramírez Delgado, asesora de las víctimas de abuso sexual de Jorge Raúl Villegas Chávez, sacerdote y exvocero de la Arquidiócesis de León, reiteró que el amparo que ganó no reduciría su condena de 90 años y 7 meses.

“Lo que iba a contar para la resolución de la sentencia era el testimonio de las menores (de hace dos años), el sacerdote aseguró una violación en principio de contradicción por no estar en una nueva entrevista que se iba a realizar”, señaló la abogada.

El juez tuvo parcialidad para dictar sentencia, para hacer válido el recurso del sacerdote, quien repetirá en video, en una sala con las partes defensoras, los testimonios pasados de las menores y no los nuevos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Condena de padre Villegas por abuso a menores no se anula ni será reducida pese a amparo

ADEMÁS: Padre Villegas gana amparo y anulan condena de 90 años por abuso a menores

“Se va a reponer el juicio y esto no le concedió la libertad, él sigue recluido, las víctimas no declaran físicamente, porque en las entrevistas (en las que se basó la sentencia) no hubo violaciones”, indicó.

“Vamos a ver estos testimonios y haremos el recuento de cada acto señalado por las menores y es de donde será de nuevo la sentencia”, agregó Dalia Ramírez, quien aseguró que la sentencia no se modificaría mucho.

“Si quisiéramos quitarle 12 años pues tendríamos que cortarle al video, porque es la evidencia con la que se dictaron los 90 años”, finalizó.

JATR