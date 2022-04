León, Guanajuato.- En los centros de Salud de León hay abasto de dosis del esquema básico de vacunación para menores de 0 a 9 años como las que protegen contra el sarampión, rubéola, tuberculosis, difteria, tosferina y tétanos.

En un recorrido por centros de salud y clínicas del IMSS, AM constató la disponibilidad de estas vacunas, tal es el caso del Caises Casa Blanca, ubicado en la calle Joaquín Pardavé, donde el personal del puesto de vacunación informó que cuentan con todas las vacunas del esquema básico.

También en el Caises Palomares se confirmó el abasto de estas vacunas, en ambos centros de Salud se indicó que pueden acudir personas con otra derechohabiencia como IMSS, sólo es necesario presentar la cartilla de vacunación del menor para que se realice la aplicación de la vacuna correspondiente.

"Si es derechohabiente del Seguro Social no pasa nada, nada más tiene que traer la cartilla de 8 de la mañana a 4 de la tarde", señaló un enfermero del Caises Casa Blanca.

En el Caises Palomares una trabajadora informó que la aplicación de la vacuna para recién nacidos, la BCG que brinda protección contra la tuberculosis únicamente se aplica en este centro los jueves a partir de las 9 de la mañana.

Escasea Triple Viral la UMF No. 51

En la Unidad de Medicina Familiar del IMSS No. 51 se informó que desde hace meses no hay vacuna Triple Viral, la cual protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis; la primera dosis de esta vacuna debe aplicarse a los doce meses de edad y la segunda a los 6 años.

"La de sarampión para el año no, no hay triple viral ahorita desde hace meses, el otro día una paciente me comentó que en el centro de salud de Casa Blanca había, a nosotros no nos ha llegado y a ellos les llegó hace como un mes más o menos", comentó una enfermera.

Sin embargo, en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS No. 47, en la colonia Las Trojes, se informó que sí cuentan con la vacuna Triple Viral y el resto de las vacunas del esquema básico de inmunización de los menores.

En el caso de la vacuna BCG se aplica en diferentes días, en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS No. 51, los padres de familia pueden acudir los lunes y a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS No. 47 los viernes, el resto de las vacunas se aplican cualquier día.

La Secretaría de Salud de Guanajuato recordó que los esquemas de vacunación más importantes son los que se aplican a menores de 10 años debido a que en esta etapa se administran nueve de las 14 vacunas necesarias a lo largo de su vida.

Algunas de estas vacunas son:

BCG Hepatitis B Hexavalente DTP Rotavirus Neumococo conjugada Triple Viral (SRP) Doble Viral (SR) e Influenza.

