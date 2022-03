Diego Ulises come mal desde que cerraron Escuelas de Tiempo Completo

León, Guanajuato.- Con la cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, alumnos de la Telesecundaria No. 38, ubicada en la comunidad Santa Ana del Conde, se han visto perjudicados por la falta del apoyo que les daban.

Pues está bien y a la vez mal que hayan quitado la Escuela de Tiempo Completo, mal porque nos quitaron muchas actividades y una sana alimentación y a mí sí me gustaba", platicó Diego Ulises González Juárez.

Por su parte el Director de la Telesecundaria, Felipe Hernández Barrios, dijo que este programa era muy bueno y lamenta que no pueda seguir.

Sin embargo aseguró, que si el Gobierno Estatal asumirá los gastos de este programa y ellos vuelven a reactivar este espacio de tiempo completo no pondrá objeción ya que es un apoyo que los estudiantes y padres de familia necesitan.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Guanajuato buscará rescatar las Escuelas de Tiempo Completo

El comité de padres de familia y los maestros están preocupados por que los jóvenes no continúen con este apoyo ya que explicó que muchos de los estudiantes hacían una sola comida completa y era la que les daban en la escuela.

"Si nos hace falta, teníamos 302 alumnos y ahorita tenemos 296, el 50 por ciento su único alimento complemento era este que les dábamos, llegamos a tener niños que hasta el almuerzo se los dábamos de la tienda, había una coperacha entre los maestros y ya desayunaban y luego la comida de tiempo completo, era su único alimento porque están solitos", refirió el director.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Alumnos pierden talleres y comida al desaparecer la SEP Escuelas de Tiempo Completo

El docente dijo que hasta el momento los padres de familia desconocen si el Gobierno Federal les hará la entrega del apoyo a ellos, ya que hasta el momento no les han confirmado nada.

"Los padres de familia sólo saben que ya no habrá el apoyo de tiempo completo y que la escuela ya es hasta las dos de la tarde, tampoco saben si le van a dar o no el apoyo a ellos, yo no les he comentado y tampoco ellos me han comentado algo al respecto", explicó.

Por su parte el alumno Diego Ulises González Juárez manifestó y mandó un mensaje al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que les hagan llegar los uniformes que necesitan los alumnos para asistir a la escuela ya que han tenido que conseguirlos por otros medios.

"Quiero decirle al señor Gobernador que nos envié uniformes porque la escuela nos está pidiendo que lleguemos uniformados, estamos esperando los uniformes y no llegan, desde que entré me dijeron que me lo darían ya voy a salir de tercero y no han llegado", comentó Diego Ulises González Juárez.

ÉCHALE UN VISTAZO: SEG busca padrinos para 'revivir' Escuelas de Tiempo Completo

ADEMÁS: Escuelas de Tiempo Completo: 'quitarlas es dilapidar educación'

AM