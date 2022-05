Colapsa SAT, queda rebasado ante sus propias peticiones

León, Guanajuato.- El Colegio de Contadores Públicos de León insistió en que falta inversión en infraestructura tecnológica y personal para atender todas las peticiones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en lo local y nacional.

Así lo comentó Edgar Ulises Hernández Campos, miembro de la comisión de investigación fiscal del Colegio de León y representante del organismo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

A nivel nacional las oficinas donde la gente acude por su Constancia de Situación (Fiscal) se saturan, pero ese es solo un trámite, ahora toda la demás tramitología como inscripción, cancelación e inclusive la expedición de la FIEL, obedece a tener primero una cita”, explicó.

Como documentó AM, la saturación de oficinas y filas virtuales del SAT obedece a la demanda de los trámites con los cambios en las reglas fiscales para el ejercicio 2022.

Definitivamente es muy deficiente la atención al contribuyente”, insistió el contador Edgar en entrevista con AM.

Por ejemplo, el CFDI 4.0 trae cambios para los comprobantes y recibos de nómina, donde el patrón quiere timbrar al trabajador de su recibo de nómina, pero requiere los datos de situación fiscal, antes no era necesario tramitar y si no se realiza el trámite el trabajador no recibe su paga.

Si por alguna razón el pago se efectúa sin tener la situación fiscal por parte del empleador, al no estar timbrado, el patrón deberá absorber ese movimiento pues sin el timbrado el patrón no puede deducir impuesto.

El SAT pide que se cumpla pero no se deja, es una incongruencia, la exigencia incluso va a pagos de nóminas que son deducibles y no puedes expedir facturas que debes, es una situación gravosa, delicada y triste”, lanzó.

Retrasos del SAT afectan a contribuyentes

De acuerdo al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, la tasa de impuesto por mora, ya sea un día o fragmento de mes, te cuesta el 1.47 % sobre el monto del impuesto actualizado.

Es decir, cuando tú no pagas una impuesto a tiempo, la autoridad fiscal te cobra además de recargos, si sumas políticas públicas fuera de contexto y la inflación del 10 %, antes era del 3% y recargos sobre el monto actualizado, se puede pagar el chistesito de retraso por fallas de sistemas, un 60 % más de los que debió pagar en un principio”, explicó.

“Los clientes señalan que los amenazan con multas y recargos y no hay elementos para cumplir, se pide que paguen y la página del SAT no sirve y es una realidad, en fechas donde se hacen pagos es imposible hacer una declaración y al día siguiente ya te cuesta con recargos”, señaló Edgar a Periódico AM.

Fila virtual no funcionó y sigue saturada

El especialista confirmó que las medidas para venta y contrabando de citas en el SAT se lograron repercutir con la Fila Virtual, modelo de atención que te pone en espera para agendarte una cita, pero la espera es incluso de 3 meses.

Hay personas que se dedican a venderte el servicio de tramitar la cita y me consta porque lo he visto, son personas que están 2 horas para ver el momento del SAT abre el portal de citas para tramitar, no es delito pero hay quienes están siempre a la expectativa a la hora que sea”, indicó.

Aseguró que se han registrado entradas y habilitaciones en la programación de citas cerca de las 3 de la mañana, situación que acusó de ridícula.

No es una hora sensata. Hay quienes sí pueden trabajar en casa pero no hay nadie que trabaje a esa hora en la oficina. Por otro lado no hay tráfico de citas y ahora entras a una proceso de fila virtual, como van llegando te atiendo en internet”, dijo.

Se forman en todo el país y el SAT no cuenta con la infraestructura digital para dar salida a las más de 19 mil personas formadas, como documentó AM.

El gobierno no da una, quiere pago de impuestos pero no hay las herramientas para pagarlo”, aseguró.

La única solución que comentó el experto es más infraestructura informática y personal que dé atención al contribuyente.

“Si la autoridad se dedica a perfeccionar la inversión en tecnología esto funcionaría”, dijo el contador Edgar Campos.

Incluso comparó el servicio en Estado Unidos que calificó de bueno por tener esa infraestructura que por presunta austeridad del Gobierno federal, no aplica.

Aquí gastan más en tonterías y no en lo prioritario”, señaló.

