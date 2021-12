León, Guanajuato.- Hoy 25 de diciembre abrieron pocos negocios en la Zona Centro; los comerciantes esperan mejorar ventas al cierre de año.

Poco a poco la gente llegó al Centro de la ciudad para disfrutar de los comercios que abrieron, ya que el resto de tiendas y restaurantes permanecen cerrados y será hasta el día de mañana que se reactiven.

Cómo parte de las festividades de fin de año, los comercios han resultado beneficiados ante las visitas de las familias que asisten a la Plaza Principal y Fundadores a comprar alguna botana o helado para disfrutar la compañía de sus seres queridos.

Los comerciantes ubicados en esta zona, comentaron que les ha ido bien, pero que esperan que sea mejor al cierre del año ya que no se han podido recuperar de la bajas ventas que dejó el 2020 y que este año ha sido difícil "levantar".

Pues nos fue bien pero no hemos logrado ese repunte de ventas que se tenían para estás fechas, hay muchas personas que aún no se recuperan económicamente, están gastados y no todos compraron por ejemplo ropa, zapatos o juguetes, espero que a final de año se logre un aumento", platicó Juan José Rodríguez.