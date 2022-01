Conductores de DiDi se manifestan en León; denuncian que empresa no les paga multas

León, Guanajuato.- Operadores de la plataforma DiDi se manifestaron este viernes en las oficinas de la empresa para reclamar al retraso de la empresa en otorgar apoyo para el pago de multas que les ha aplicado la Dirección de Movilidad del Estado.

Poco antes de las 9:00 de la mañana de este viernes un grupo de choferes que trabajan en esta plataforma de transporte ejecutivo DiDi se reunieron a las puertas de las oficinas de esta empresa.

Los conductores convocaron a manifestarse en estas instalaciones ubicadas en la Plaza Forum Center, cerca del cruce de Mariano Escobedo y Francisco Villa, en León.

La convocatoria fue por medio de redes sociales, por lo que al llegar ya había presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León. Sin embargo, los operadores recalcaron que su manifestación era pacífica.

Los operadores expresaron que decidieron mostrar su descontento con la plataforma DiDi pues se ha retrasado en transferir a sus operadores los montos para el pago de multas aplicadas por la Dirección de Movilidad del Estado.

Este apoyo es uno de los ofrecimientos que se les hacen a los operadores para que se integren a esta plataforma DiDi.

Sin embargo ahora hay operadores que llevan hasta 7 meses en espera de que la empresa otorgue esos montos de apoyo.

“Se está aplicando el reglamento de movilidad y con eso no tenemos inconformidad, el detalle es que DiDi no está cumpliendo con su pago de la multa. Los mismos conductores preguntan qué vamos a hacer con esto”, explicó Ulises Méndez, vocero de la agrupación Fuerza del Estado.

“En otras ciudades cercanas hemos escuchado que los operadores pagaron y a ellos no les han pagado desde hace meses”, añadió.

Piden a operadores que ellos paguen multas

Uno de estos operadores es Ricardo Hernández, quien fue infraccionado y se le retiró su vehículo y está en espera de que se le apoye con el pago de su multa.

“Les marca uno y me dicen una cosa, vengo a las oficinas y me dicen otra, ya no sé ni a quién creerle. Marqué el lunes y me dicen que está autorizado y que viniera el lunes, vine aquí y me dicen que tengo que esperar a que se haga el pago”, narró Ricardo.

“Me dicen que yo pague, pero uno vive al día y menos si no tengo modo de trabajar porque no tengo mi carro”, añadió.

Otro caso similar es el de Horacio Hernández, quien desde hace cinco meses espera que se le solvente la multa que él pagó para poder seguir trabajando.

“Es una burla venir 10 veces, me han pasado con todos los asesores y todos me dicen lo mismo. Me multaron desde el 10 de agosto y todo sigue igual. Les estamos trabajando y dándoles mucho dinero como para que en estas situaciones solo den largas”.

Por ahora hay al menos siete operadores con este problema en León, pero es una situación que han encontrado en ciudades como Irapuato y Celaya.

Finalmente los operadores pegaron cartulinas con sus inconformidades en las ventanas del edificio que alberga las oficinas de DiDi y esperan que se agilice este pago por parte de la plataforma.

