Estiman baja participación en Consulta Ciudadana sobre obras públicas en León

León, Guanajuato.- Se espera que en la Consulta Ciudadana del 20 de enero para decidir las obras públicas a realizar este año, participen entre 17 mil y 18 mil leoneses, que equivalen al 1% de la población del municipio, calcularon la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez y Daniel Campos.

Gutiérrez Campos dijo que se calcula este número porque será la primera vez que se realizará este ejercicio ciudadano.

Esto en conferencia de prensa para exponer los detalles de la Consulta Ciudadana.

De acuerdo con el censo del INEGI de 2020, León cuenta con un millón 721 mil habitantes, por lo que la participación esperada representa el 1% de la población.

Consulta Ciudadana en León: Perdedores, a la fila

Además, destacó que los proyectos de obras públicas que no resulten “ganadores” en la votación no significa que no se llevarán a cabo, sino que los “ganadores” serán prioritarios y los demás esperarán su turno para ser realizados posteriormente.

Pero explicó que por ejemplo rehabilitaciones de espacios públicos “son muchisisímas las que se requieren” y las pidió la gente en su campaña, pero el presupuesto no alcanza para realizarlas todas, por eso se tienen que escoger algunas, las que quiere la gente, con la consulta.

Obras públicas en León: El nuevo hospital

En especifico sobre el Hospital Público Veterinario, uno de los seis proyectos de ciudad que van a ser sometidos a consideración de los leoneses y que también es una de las metas del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el eje Vivir Íntegro se le preguntó a la Presidenta municipal si en caso de que “pierda” la elección este proyecto, no se hará, lo que implicará el incumplimiento de esta meta. O si se realizará a pesar de no “ganar”.

Alejandra Gutiérrez afirmó que sí se realizará este hospital, aunque “pierda” la votación, porque se construiría en los siguientes años y someterlo a la consulta ciudadana sería para definir el tamaño del mismo.

“Se tiene que hacer, porque fue un compromiso, pero lo que se verá es si es chiquito, mediano o grande”, afirmó.

Sobre la votación en general invitó a la ciudadanía a participar en la elección del 20 de enero, pero antes informarse sobre cuáles son las obras propuestas, seis para la ciudad y cuatro para cada una de las 7 delegaciones. Estas obras están en la página www.participa.leon.gob.mx. Ahí mismo se puede consultar la ubicación de las casillas.

“Lo importante no es sólo votar por votar, sino informarse sobre cuáles son los proyectos. No se vale sólo quejarse, también hay que participar”, expresó.

