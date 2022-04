León, Guanajuato.- La casilla 3055, ubicada en la Secundaria General No. 22, en la calle Molino de Independencia, en Paseos del Molino, tuvo una nutrida asistencia durante la Consulta de Revocación de Mandato.

Pasada las 10 de la mañana, la gente que pertenecía a esa casilla asistió para emitir su voto a favor o en contra de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúe o no en el poder.

La mayoría de los asistentes eran personas mayores quienes estaban convencidas de que el Presidente debe seguir por otros tres años más ya que aludieron a los apoyos que les ha dado y dijeron que no se han sentido olvidados.

"Yo si le volví a dar mi voto, la verdad es que ha sido un Presidente que no nos ha dejado, cada dos meses nos llega el apoyo de la pensión, es el presidente de los pobres, el sí ha visto por nosotros, no como los anteriores", dijo Pascal Montes.

A paso tranquilo y siguiendo todas las medidas sanitarias, Socorro Arenas, asistió desde temprano a la escuela para poder darle su voto a favor de que siga Andrés Manuel, dijo que siempre ha ejercido su derecho al voto y esta vez no sería la excepción.

"Siempre he venido a votar, es parte de mi derecho y hoy vine porque él está con los pobres, quien había hecho esto, yo si les digo cuando hablan mal de él, me da coraje porque muchos son jóvenes y aún no están pensionados, si tuvieran la necesidad que tenemos los grandes hasta estarían a favor de que siga, pero no saben todo lo que nos ha ayudado, porque no lo han vivido", platicó Socorro Arenas.

Poco a poco fueron llegando diferentes familias quienes iban acompañados de sus hijos para enseñarles parte de la acción y el derecho que tendrán a votar.

Tal y como fue el caso de Jesús Javier Gamilla Zepeda, quien acompañado de su mamá asistieron a buscar su casilla para emitir su voto en contra del mandatario, quienes dijeron estar hartos de sus propuestas.

"Ya no queremos que esté, hay muchas personas como nosotros que venimos a votar para que se vaya y pues vamos a ver qué pasa, yo pienso que sí votan todos en contra se va", dijo Jesús Javier.

Durante el día, la casilla permaneció con gran movimiento de personas que emitieron su voto para determinar el rumbo que tendrá está revocación de mandato y se mantendrán a la espera de los resultados que se obtengan.

