León, Guanajuato.- La periodista Lourdes Mendoza dijo tener miedo por los señalamientos que ha hecho en contra del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y demandó que no salga de la prisión reparando un daño que a todas luces es “irreparable”.

Sí, sí tengo miedo. Hago responsable a Emilio Lozoya y a toda su familia, al Poder Judicial y a las autoridades, de lo que me pase a mí y a mi hija. Y el daño moral, emocional, psicológico, me corrieron de Radiópolis por las mentiras de este señor”, señaló en entrevista para AM la colaboradora de El Financiero, Azteca y ADN 40.

Sostuvo que irá hasta el final en su demanda por daño moral y falsedad de declaraciones en contra de Lozoya, quien en sus acusaciones de presuntos sobornos durante la aprobación de la reforma energética aseguró ante la FGR que Luis Videgaray le pidió regalarle una bolsa marca Chanel con valor de 5 mil dólares.

“Hasta antes de sus declaraciones nadie se refería a mí como Lady Chanel, eso es un daño moral, el perder un trabajo es un daño moral. Me estuvieron diciendo que me desistiera de la demanda civil y no me voy a desistir, y así como le pasó a Sergio Aguayo que tardó años en ganar contra (Humberto) Moreira, así estoy yo.

Tengo todo el tiempo y disposición para limpiar mi nombre, aunque ya esté limpio. No voy a parar hasta obtener la justicia que me merezco”, declaró a este medio.

En julio del 2021 Lourdes demandó por daño moral, y no ha sido resuelta. Hace 15 días presentó otra en lo penal por falsedad de declaraciones, que está por ratificar.



Denuncia por falsedad de declaraciones en contra de Emilio Lozoya, presentada por Lourdes Mendoza.



Daño irreparable

El lunes 18 de abril en El Financiero se publicó el artículo titulado “El daño que Lozoya le hizo a Pemex es irreparable”, en el que hace referencia que no hay dinero que pueda resarcir el daño al erario en la gestión de Lozoya al frente de Pemex.

Esto porque ha trascendido que la defensa negocia un acuerdo reparatorio por 10.5 millones de dólares que le permita dejar la prisión, lo que la periodista apunta es apenas el soborno que recibió de la empresa Odebrecht para ganar contratos cuando llegara a Pemex y por lo que la Fiscalía pidió al juez 50 años de cárcel.

Además desglosa en ese artículo el millonario daño por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados, la reparación de una planta chatarra y que hoy no funciona.

Y describe que en su primer día hábil como el Director General de Pemex (lunes 3 de diciembre del año 2012) firmó un convenio relacionado con la planta Etileno XXI con Braskem (filial de Odebrecht) que permitió quitarle la inmunidad soberana, es decir, el que la empresa del Estado sólo podía ser demandada en el país.

Lourdes recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hace una semana al acuerdo resarcitorio con Lozoya y habló de que se revise el caso.

Y este lunes el exdirector general de Pemex, Carlos Treviño, pidió a la Fiscalía rechazar un acuerdo con Lozoya advirtiendo que avalarlo sería un delito pues, además del daño, no es posible un acuerdo al perseguirse de oficio, no por querella.

No está en la cárcel por mí (luego de que lo exhibió en una fotografía en una lujosa cena en noviembre pasado, lo que llevó a quitarle los privilegios de una libertad condicional y decidir la prisión preventiva), es un criminal confeso”, enfatizó.

La periodista lamentó la justicia selectiva que tiene a Rosario Robles en prisión preventiva durante 2 años y ocho meses, acusada de omisión, lo que no es un delito grave. En tanto que Lozoya Austin va a pasar de ícono de la corrupción con Enrique Peña Nieto, a ícono de la impunidad con Andrés Manuel López Obrador.

FALSA BANDERA

Nos importa a todos los mexicanos, no en esta falsa bandera de que el petróleo es de todos los mexicanos y nos toca un barril, no, significa que todos los mexicanos estamos cansados y hartos de la corrupción, pero sobre todo de la impunidad”.

