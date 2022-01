León, Guanajuato.- En el caso del Jardín de Niños Juan Aldama, la Contraloría Municipal determinó que un exfuncionario público presuntamente incurrió en abuso de funciones en una parte del proceso de venta y se tendría que presentar denuncia ante el Ministerio Público, porque esto implica el posible delito del ejercicio ilícito del servicio público.

Esta conducta está tipificada como grave, en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y como delito en los artículos 253-a y 253-b del Código Penal del Estado.

Y otros dos exfuncionarios incurrieron en conductas no graves. Así lo publicó este viernes el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, en su columna en AM, pero no reveló los nombres ni cargos de los tres implicados que podrían haber cometido presuntas faltas administrativas que podrían derivar en una posible responsabilidad administrativa.

LEE TAMBIÉN: Entrega SEG información incompleta sobre Jardín de Niños Juan Aldama

AM le preguntó estos datos y respondió que no puede darlos a conocer, por ley, hasta que haya una resolución en firme.

En su columna explicó que todavía no acaba el proceso, porque ahora los tres exfuncionarios señalados por presuntas irregularidades tienen que ir a Contraloría Municipal a dar sus alegatos y pruebas de defensa. Una vez recibidos, la Contraloría Municipal los valorará y determinará si proceden o no.

LEE TAMBIÉN: Prevé Municipio comprar de vuelta predio de Jardín de Niños Juan Aldama

Las irregularidades del caso del kínder Juan Aldama

En septiembre de 2021, el portal de noticias Pop Lab reveló que la Presidencia Municipal aprobó la venta del terreno del Jardín de Niños Juan Aldama, sin que las propias autoridades del plantel lo supieran ni tampoco los propios integrantes del Ayuntamiento que lo aprobaron.

Dicho predio fue vendido a una persona al empresario Gabriel Padilla, amigo del Gobernador.

Por esa venta irregular, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal el 11 de octubre, un día después de asumir el cargo.

Y aunque en noviembre el empresario envió una carta a la Presidenta Municipal Alejandra Gutiérrez en la cual mostró su disposición para mostrarle su disposición para devolver dicho terreno, esto no se ha podido concretar hasta que quede terminada la investigación y resolución de la Contraloría Municipal.

LEE TAMBIÉN: Piden consejeros anticorrupción se aclare despojo a Jardín de Niños Juan Aldama

En su columna de este viernes, el síndico municipal agregó que la Contraloría Municipal determinó que dos exfuncionarios presuntamente proporcionaron información contraria e incorrecta a los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Prestación de Servicios de León. Y la Contraloría consideró que dicha conducta constituye una negligencia, pero son faltas no graves.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos