Cruce en vías del tren en Timoteo Lozano no tiene señalética porque no está autorizado: SCT

León, Guanajuato.- La delegación de la SCT en el estado informó que el cruce de las vías del tren del bulevar Timoteo Lozano donde hubo el accidente el sábado donde un hombre y 4 niños murieron, no está registrado con ellos, por eso no se ha puesto señalética.

Dijo que le corresponde al concesionario, que aunque no lo dijo, esto significa que le toca a Ferromex.

Lo anterior, en una breve tarjeta informativa enviada a AM sobre la nota publicada el lunes acerca de que en ese cruce casi no existe señalética que advierta sobre el paso del tren, sólo dos letreros muy pequeños, uno que dice “Cruce del ferrocarril” y otro “Alto”, pero está después del cruce y no antes, como debería de ser.

Esto, a pesar de que en ese lugar confluyen con la vía del tren una carreterita y un camino de terracería, ambos con doble sentido, por lo cual hay bastante flujo de vehículos, bicicletas y motocicletas.

Se deslinda SCT de falta de señalización

En ese punto, el sábado una persona que iba en su automóvil intentó ganarle el paso al tren, pero éste se lo llevó, y en el choque murieron el adulto que iba conduciendo, además de cuatro niños, dos de los cuales eran sus hijos.

Se preguntó a la delegación federal a quién le corresponde colocar la señalética en ese cruce y la SCT Guanajuato respondió que la obligación de señalizar el cruce es del permisionario al que se le autorizó el cruce.

Sin embargo, después de un informe donde se realizó un barrido de los cruce a nivel en el estado se comenta que el ubicado en el km 409+245 no está registrado en la carta de vía, es decir no es un cruce autorizado, es por ello que no se contaba con la señalética en el lugar”.

En estos momentos la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por conducto de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos