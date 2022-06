Cuentan con agua pese a falla de CFE

León, Guanajuato.- En colonias como Los Ángeles I y II, San Felipe de Jesús, León I, Maravillas Jardines de Oriente y Valle de Señora, la falta de agua ha sido casi imperceptible, luego de que Sapal informara que algunas colonias podrían verse afectadas los próximos días, derivadas de una falla en el suministro de energía eléctrica.

La gran mayoría de los vecinos de las colonias mencionadas ya cuentan con tinacos, justamente por las fallas de agua que constantemente solían presentar en el pasado.

En la llave de la entrada y en el baño hay agua muy bien, pero en la regadera y la cocina, el agua está a cuentagotas, no sabíamos del aviso de Sapal, así que no nos damos cuenta”, mencionó Faby , de la colonia León I.

En esta colonia, algunos vecinos aprovecharon el domingo para lavar la ropa, sus carros y más.

Tengo agua en el tinaco, si me enterara de que no hay agua, pues me abstengo de lavar o simplemente reducir mi consumo de agua para no quedarme a medias”, añadió Leticia de la colonia Los Ángeles II