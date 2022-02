Dan cristalazos a los autos y roban tags para asaltar viviendas en León

León.- Inés tuvo que pagar 300 pesos para cambiar la tarjeta de acceso a su fraccionamiento El Carmen, pues se la robaron en un cristalazo a su vehículo en un centro comercial del bulevar La Luz.

El registro de acceso a su colonia mostró que una persona había intentado entrar tras el incidente, pero el sospechoso fue detenido por los guardias.

“Se me avisó en la caseta que había entrado aun cuando di aviso de que no tenía la tarjeta, me avisaron y ahora los vecinos de mi calle debemos cambiar cada tarjeta para evitar que vuelva a utilizar la que me robaron”, insistió.

En el lapso de dos semanas en que no tuvo la tarjeta, Inés recibió el reporte de que un auto desconocido intentó entrar para dar un recorrido al circuito, aunque no hubo incidentes.

Raúl, colono en Hacienda Los Naranjos, insistió en que hay otras formas para entrar a los fraccionamientos a robar, por ejemplo, copiar con Photoshop el candado con el folio.

“En la caseta registraron que intentaron hacer un folio y candado como el que tenemos los vecinos con una herramienta de edición, copiarla, pero no les salió porque el folio se repitió y los guardias no dieron acceso, esto reportaron en la junta de vecinos”, contó Raúl.

En el fraccionamiento, agregó, ya están pensando en mejorar el protocolo de acceso con el uso de una llave electrónica.

Sin embargo, los robos a casa habitación han aumentado en la ciudad desde que los ladrones comenzaron a robar los tags o tarjetas electrónicas de acceso.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, el robo a casa habitación aumentó 5% en enero de este año.

Los robos pasaron de 117 en enero del 2021 (tres por día) a 132 en enero del 2022 (cuatro a cinco robos diarios).

La cifra del año pasado es casi similar a la registrada en 2020 cuando se reportaron 133 robos.

Esta práctica de clonar o robar tags para entrar a fraccionamientos comenzó a registrarse a finales de 2018, en fraccionamientos como Cumbres del Campestre, Bosques del Refugio o El Moral.

JATR

