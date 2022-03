Dan de baja a trabajadores de Sapal por desviar millones de pesos

El Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industriales Conexas de León (SITSAIC) afiliado a la CTM y Sapal expulsaron y dieron de baja a cinco trabajadores acusados de haber desviado 24 millones de pesos.

Los cinco tenían 30 años trabajando y formaron parte del Comité Ejecutivo Sindical de Sapal en el periodo 2014 y 2018, y señalan que en contubernio entre el actual Comité y Sapal les “fabricaron una serie de irregularidades para expulsarlos”.

Ellos son José Humberto García Lugo, ex secretario general del Sindicato, David Muñoz Ramírez, quien era el tesorero, Juan Carlos Ortiz Castillo, ex secretario del trabajo, Alonso Ceruz Guerrero, ex secretario de Organización y Rosendo Serrano Hernández, ex secretario de Fiscalización y vigilancia del Sindicato.

“Hoy decidimos hacer público, toda la serie de atropellos y transgresiones que ha realizado la directiva del Sindicato de Sapal, porque inventaron el desvío de 24 millones para justificar nuestra expulsión, pues realizaron supuestas auditorías buscando atribuirnos abuso de confianza y manejo de recursos”, dijo Humberto García.

Los cinco formaban parte del equipo de inspección de campo en el departamento de Fraccionamientos y Obras Pública, y les argumentaron para despedirlos de Sapal que esta área desaparecía.

“Cuando entró la nueva directiva del Sindicato y a raíz de una auditoría que hicieron, hubo un supuesto desvío de dinero por 24 millones de pesos, el cual nunca ha sido comprobado, un dinero que nunca se llegó a juntar en el sindicato”, señala Rosendo Serrano.

Sin embargo reconoce que el sindicato sí llega a acumular millones de pesos porque Sapal les da un porcentaje por las obras que lleva a cabo.

“El Sindicato recibe el 1.5% de las obras que realiza Sapal con recursos propios; ese recursos Sapal la deposita directamente a la cuenta del Sindicato; ese dinero se utiliza para darle la parte proporcional a los trabajadores que son despedidos de acuerdo a su antigüedad”, explicó Serrano.

Pero para sacar dinero de la cuenta debe llevar la firma del secretario general, del tesorero y del secretario de Fiscalización.

El ex tesorero, quien también es acusado de desvío de 24 millones, David Muñoz Ramírez, dijo que cuando entró la nueva directiva del Sindicato entregó alrededor de 18 millones de pesos pero que todo de lo que se les acusa es como una venganza.

Acusan al actual secretario Higinio Olvera García, del SITSAIC, “por haber celebrado convenios turbios con Sapal, en la cual se establece la supuesta desaparición de plazas que ocuparon los cinco trabajadores despedidos por más de 30 años”.

El ex tesorero, David Muñoz Ramírez, manifestó que es falso lo del desfalco de 24 millones de pesos, al grado que no se ha interpuesto ninguna denuncia en contra de ellos, y que ahora el desvío del que les acusa no supera ni los 400 mil pesos, pero que no les acreditó el desfalco.

“Creemos que todo es revanchismo y abuso de poder; nunca nos enteraron de esa auditoría donde dicen que faltaban 24 millones de pesos; primero nos expulsaron, nos quitaron los derechos sindicales y ya con eso Sapal nos liquidó al 100%”, señaló Davuid Muñoz.

Por su parte, el ex secretario del Sindicato Humberto García Lugo, manifestó que en agosto del 2021 los despidió en Sapal.

“No nos han señalado como responsable de un desfalco a ninguno de nosotros; sin embargo en Asamblea, Higinio Olvera conformó un comité interno para hacer una revisión sobre la supuesta desviación de los 24 millones; si nos hubiéramos quedado con ese dinero no estuviéramos aquí, y hasta la fecha no se nos ha comprobado nada”, dijo García Lugo.

Los ex empleados señalaron que buscaron en diversas ocasiones al director del Sapal, Enrique de Haro Maldonado, pero les dieron un mal trato.

Los involucrados estuvieron acompañados del abogado Israel Jiménez Medina, quien precisó que de la acusación del desfalco de 24 millones “ahora se ha reducido a simples irregularidades administrativas”.

El litigante manifestó que lo que están pidiendo concretamente al Sindicato: “Que se dejen sin efecto las sanciones correspondientes a los trabajadores porque estuvieron sustentadas en conductas de abuso de confianza y manejo irregular de recursos y eso afecta la honorabilidad de los acusados, porque no está acreditado, ni tiene fundamento”.

“También pedimos una disculpa pública del Sindicato ante la Asamblea; si bien es cierto que ya fueron despedidos por Sapal y el Sindicato, que se les pague todas las prestaciones reconocidas en los estatutos y que estimamos que son de alrededor de 500 mil pesos a cada uno”.

Señaló que hay alrededor de 850 trabajadores sindicalizados en Sapal que de acuerdo a lo dicho por los ex empleados, están “atemorizados y bajo la amenaza de ser despedidos si los apoyan”.

También han presentado cinco amparos ante el juzgado de distrito “contra actos de la autoridad, debido a la falta de justicia ante los tribunales laborales tanto locales como estatales”.

Al respecto, el ex presidente del Consejo de Sapal, Jorge Ramírez, se deslinda señalando que son grillas internas.

“Yo creo que son grillas internas del sindicato que no tienen que ver con la relación laboral entre Sapal y sus colaboradores o el pago de cualquier tipo de salario o prestación por parte de Sapal. Sapal cumple y ha cumplido con sus obligaciones laborales”.