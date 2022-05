León, Guanajuato.- Más de 50 reportes por parte de vecinos y locatarios de la Zona Piel, han sido ignorados por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que desde hace una semana no hay luz en la zona ni una respuesta alentadora a su situación.

Los comercios afectados se encuentran sobre el bulevar Hilario Media, entre la calle la Luz y Montecarlo, por lo que se han visto obligados a cerrar más temprano sus negocios, lo que les ha generado pérdidas económicas fuertes, además de miedo por su propia seguridad ya que se encuentran en penumbras.

"Todo el refresco y la cerveza está caliente y con este calor pierdo toda la venta, incluso las paletas de hielo están deshechas", mencionó Delia Romero, dueña de una tienda de abarrotes.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Comerciantes han solicitado una respuesta o solución al problema, pero empleados de CFE se limitan a indicar que todo radica en la falta de pago, que hay un transformador dañado y sin piezas para repararlo o incluso han dicho que no tenían conocimiento de la situación ya que no había reportes previos.

"Yo he generado siete reportes desde teléfonos distintos, otros locatarios han marcado 10 veces, otros cuatro, somos muchos los afectados", comentó Miguel Ángel, comerciante.

La falta de internet o línea telefónica para contactar clientes y proveedores, no poder usar las terminales para pago con tarjeta, así como el miedo de los clientes que no entran a los comercios al ver todo sombrío, son algunas de las afectaciones por la falta de luz en la Zona Piel.

"En un solo día perdí cuatro ventas por que eran con tarjeta, sin cámaras de seguridad no podemos monitorear o controlar la seguridad del negocio, son muchos los problemas por no tener luz, sin contar que las bodegas están oscuras y no podemos buscar los productos" añadió un locatario de la Zona Piel.

LEE TAMBIÉN: Perjudica fallas de cajeros de la CFE a miles de usuarios sin luz

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Advierten que podría haber más apagones en varias zonas del País

LEE TAMBIÉN: Rubén daña cableado, deja sin luz a vecinos y ataca a policías en Moroleón

MCMH