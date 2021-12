Desaparecidos de Guanajuato: Familias instalan árbol con la esperanza de encontrarlos

León, Guanajuato.- Al menos 12 esferas adornaron el árbol de la esperanza que instaló el colectivo Buscadoras Guanajuato en el Arco de la Calzada, cada una representa a una víctima de desaparición.

Paola Rojas sabe que ser buscadora es vivir todos los días con esperanza, por eso pidió prestado el árbol y los adornos para manifestar su impotencia por la falta de justicia y la de 20 familias que integran la organización.

A las autoridades y a la sociedad les pidió no revictimizar a las buscadoras.

La situación en la que estamos no la pedimos, hay incertidumbre y esto es para que la sociedad y autoridades sean más empáticas y que sí ayuden a encontrar a nuestros familiares”, explicó Paola, quien ayer llevaba una camiseta con la imagen de Fernando Martínez, su esposo, localizado sin vida en una fosa clandestina de Celaya el 19 de julio del 2020.

Fernando fue desaparecido, dijo, por elementos de la Policía de Silao y de las Fuerzas de Seguridad Pública.

Ella continúa con las buscadoras para saciar la sed de justicia, resolver el caso y llevar a la cárcel a lls homicidas.

En mi caso los responsables son llamados a declarar pero no asisten y les dan días de descanso, no hay iniciativa de llamarlos a declarar y cosas así”, aseguró.

Insistió en los señalamientos a los que se enfrentan.

“Muchos creen que todos los desaparecidos son malos o que estaban en algo malo y no es así.

Si no tuve la suerte de localizar a mi esposo con vida, espero ayudar a que otras sí tengan la suerte de localizarlo, sigo en la lucha porque la sociedad es injusta y no queremos buscar culpar a nadie, solo queremos encontrarlos”, finalizó.

En el sitio estaban tres elementos de Seguridad Pública, además de cuatro funcionarios municipales que dijeron estar para mediar cualquier situación.

La imagen de Francisco Gutiérrez, esposo de Jéssica Medina, también adorna el árbol.

Jessica asistió para hacerle saber a las autoridades que no las van a callar.

Vamos a seguir alzando la voz, no nos pueden callar tan fácilmente, no nos pueden intimidar, ya perdimos mucho y creo que no perdemos más, aquí seguimos apoyándonos en los colectivos”, dijo.