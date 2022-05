León, Guanajuato.- Para poder determinar el número de personas que fueron encontradas en la fosa clandestina en la comunidad Hacienda Arriba es necesario hacer análisis y exámenes forenses y posteriormente realizar la identificación a través del ADN.

Así lo declaró este viernes Sophia Huett López, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien pidió informar con precaución referente al número de cuerpos humanos que fueron localizados y solicitó esperara que la Fiscalía del Estado dé a conocer la cifra precisa, no confirmó si se trata de 18 cuerpos como se informó en días anteriores.

"Este hallazgo se da en una zona rural limítrofe con el estado de Jalisco, sobre el número de personas que pudieron haber sido encontradas sería la Fiscalía quien les podría dar el número final porque sé que hay por ahí datos públicos, pero hay que tomarlo con mucha precaución porque hay que recordar que no todos los restos óseos pueden ser de distintas personas.

Hay que hacer un estudio forense al respecto que no tarda francamente poco tiempo, es un estudio amplio que tiene que ser llevado a cabo para poder determinar el número de personas y a partir de ahí iniciar con la identificación de ADN. Son datos forenses, no es que uno vea un resto y ya determines, se tienen que hacer exámenes y análisis forenses", subrayó.

AM publicó que el 10 de mayo terminó la búsqueda en la comunidad Hacienda Arriba en León y a dos semanas de iniciados los trabajos en la zona se reportaron 18 cuerpos localizados en el cementerio clandestino ubicado por el colectivo Madres Guerreras.

Afortunadamente, fue una búsqueda positiva, se encontraron 18 cuerpos, varias osamentas y esto da esperanza para el grupo", señaló Martha Cecilia Cruz Reyes, representante de dicho grupo.

Sophia Huett López señaló que por la ubicación geográfica en la que fue encontrada esta fosa tiene que haber una colaboración entre Guanajuato y Jalisco, pues el lugar es una zona limítrofe a Jalisco donde hay una fuerte presencia de organizaciones delictivas.

Al preguntarle si se realiza un operativo especial para detener a grupos criminales que operan en esa zona respondió que hay presencia de seguridad en todo el Estado.

"No es un tema de poner más patrullas es un tema de trabajar de fondo la problemática, sin duda en Guanajuato nos gustaría hacer más esfuerzo con un mayor número de policías de agentes de investigación, de peritos y compartiendo información con otros Estados y con líneas claras por parte de la Federación para poder trabajar en contra de las organizaciones delictivas", apuntó.

Sobre si los colectivos o grupos de búsqueda han reportado otros puntos de posible ubicación de fosas en León respondió que no se puede decir que no hasta que no se demuestre lo contrario y que se deben continuar las labores de búsqueda.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a reportar al 089 cualquier tipo de actividad inusual incluso en la zona rural.

Alcaldesa no confirma si siguen trabajo en fosa de Hacienda Arriba

Donde haya elementos de que puede haber un cuerpo se va a seguir trabajando, sostuvo la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos quien no confirmó si los trabajos de búsqueda en la fosa encontrada en Hacienda Arriba ya finalizaron o continuarán.

"Depende de la información que vaya surgiendo si se va a seguir o no operando, donde haya elementos de que puede haber un cuerpo se va a seguir trabajando.

Hasta ahorita es lo que tenemos y en cuanto nos pidan el apoyo estamos para ayudar, no los vamos a dejar solos", respondió la Alcaldesa al preguntarle si grupos de búsqueda u otros colectivos han solicitado al Municipio a través de la Célula de Búsqueda más puntos de revisión en León.

AM informó que el 10 de mayo terminó la búsqueda en la fosa y a dos semanas de iniciados los trabajos se reportaron 18 cuerpos localizados. Foto: Staff AM.

Al igual que Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Alcaldesa dijo que es la Fiscalía del Estado quien podría compartir la información referente a la fosa clandestina localizada en la comunidad Hacienda Arriba y aseguró que el Municipio de León está coadyuvando con la Fiscalía.

Igualmente, señaló que el gobierno local también ha estado cercano con las familias de personas desaparecidas en León para brindar acompañamiento y analizar de qué otra manera se les puede ayudar.

"Se les han ofrecido desde tanatólogos, psicólogos y si requieren algún tipo de apoyo para sus familias estamos ahí para ayudar porque muchos de ellos no solamente tienen el dolor de no encontrar o de ya confirmar que han perdido un ser querido, sino que esa persona que desapareció era quien sostenía a la familia y en ese tema también los estamos apoyando", afirmó.

La presidenta municipal enfatizó que el Municipio actualmente trabaja con tres grupos de búsqueda y destacó que León cuenta con protocolos de acompañamiento para la búsqueda de personas desaparecidas que pretende compartir con todos los municipios para que los puedan replicar.

