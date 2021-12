León, Guanajuato.- La Contraloría Municipal investigará una posible omisión del Juzgado Cívico al dejar salir de los separos a una niña de 12 años, Dulce Melissa Mendoza Ramírez, quien está desaparecida.

El 19 de octubre se activó la Alerta Amber por Dulce Melissa Mendoza Ramírez , quien de acuerdo con familiares había sido detenida por elementos de la Policía Municipal en las calles Cumbre León y Cumbre Urko de la colonia Cumbres de la Gloria.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública, a las 01:19 horas del domingo 17 de octubre, en la Delegación Poniente inició la sanción de 12 horas de arresto contra Dulce por llevar un cuchillo, y a la 1:47 de la tarde de ese día fue dejada en libertad.

La menor tiene varios registros de detención por inhalar solventes en vía pública, pero en ellos se especifica que tiene 14 años.

Las grabaciones de su salida de la Delegación las tiene la Fiscalía General del Estado, confirmó Reina Ramírez, mamá de Dulce, pero afirmó que no se las mostraron.

Familiares de la jovencita dijeron que una amiga de ella pasó a su casa para ir juntas a la tienda, pero anocheció y no supieron más de su paradero desde entonces.

Dulce Melissa siempre estaba acompañada de su hermano menor, él regresó a su casa con una mujer que les dijo que la niña había sido detenida por los policías.

Reina afirmó que nunca le hablaron por teléfono o le notificaron de la detención.

Cuando acudió para hacer el pago de la multa, su hija ya no estaba en la delegación, y hasta ahora no sabe cómo fue que la dejaron salir sin que acudiera un familiar, ya que es menor de edad.

Ese mismo domingo Reina fue a buscar a la familia de la amiga de su hija.

Su hermana me dijo que no me preocupara, porque mi hija andaba con su mamá y su hermana en un panteón”, dijo.