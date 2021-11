Despedirán a 29 policías de León e investigan a una oficial por enriquecimiento ilícito 

La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) está en proceso de dar de baja a otros 29 policías por no pasar los exámenes de control y confianza y además investigan a una expolicía por enriquecimiento ilícito.

De las cerca de 560 pruebas de control y confianza que se aplicaron, estos 29 agentes no las aprobaron por lo que serán despedidos cuanto antes.

No podemos continuar con ellos, la ley no me lo permite cuando reprueban el examen, entonces en ese proceso todavía estamos”, afirmó el secretario de seguridad, Mario Bravo Arrona.