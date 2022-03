Despide Sapal a 10 trabajadores 'porque ya no se necesitaban más'

León, Guanajuato.- El director de Sapal, Enrique de Haro Maldonado, dijo que despidió a 10 trabajadores “porque ya no se necesitaban más”.

“Las 10 plazas de las que hablan se dieron de baja, ya que no se necesitaban más y la propia ley lo prevé; se sostuvieron charlas con el Sindicato hasta estar de acuerdo, así fue y tan de acuerdo estuvieron que ya cobraron sus finiquitos ante la autoridad laboral”, explicó el director de Sapal.

El pasado martes, José Humberto García Lugo, ex secretario general del Sindicato; David Muñoz Ramírez, quien era el tesorero; Juan Carlos Ortiz Castillo, ex secretario del trabajo; Alonso Ceruz Guerrero, ex Secretario de Organización; y Rosendo Serrano Hernández, ex secretario de Fiscalización y vigilancia del Sindicato, denunciaron públicamente que hubo atropellos y transgresiones a sus derechos por parte del Sindicato.

Los cinco formaban parte del equipo de inspección de campo en el departamento de Fraccionamientos y Obras Públicas, y para despedirlos de Sapal, les argumentaron que esta área desaparecía.

Pese a que el director dice que el área desapareció, los empleados aseguran que no es verdad, y que sólo utilizan ese argumento para despedirlos, por lo que buscan que el Sindicato les de una indemnización de 500 mil pesos, se les reconozcan sus derechos y les ofrezcan una disculpa pública.

