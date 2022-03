Desquicia saturación de autos en todo León y a cualquier hora del día

León, Guanajuato - Los tiempos de traslados en León se duplican en las horas pico por el crecimiento del parque vehicular.

En la zona noreste de la ciudad, recorrer los 10.1 kilómetros entre el crucero “y” de la Catedral lleva hasta 50 minutos entre las 7 y 9 de la mañana, cuando sin tráfico demora solo 25 minutos.

El bulevar Hermanos Aldama, se ha convertido en ‘un calvario’ para los más de 60 mil vehículos que cada día lo transitan.

Dicho bulevar es paso obligado para quienes se dirigen a municipios como Cuerámaro, Romita y San Francisco del Rincón.

Con el regreso a clases el problema vial se ha incrementado, sobre todo en las horas pico, de 7 a 9.30 de la mañana, y de 5 de la tarde a 7.30 de la noche.

A la creciente cantidad de vehículos de todo tipo se suman otros factores como cruceros sin semaforizar, reducciones de carriles en algunos tramos.

El problema ha ocasionado que los taxis tengan que ajustar sus tiempos y las tarifas porque consumen más gasolina.

Leoneses pasan hasta 2 horas en el transporte público

Al menos 83 mil leoneses pasan de 30 minutos a dos horas en transporte público para trasladarse a la escuela o trabajo.

Así lo revela el estudio “El costo de la congestión: vida y recursos perdidos'' realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad y la organización Sin Tráfico.

Los datos de su base pública señalan que el 17.9 por ciento de los usuarios, unos 233 mil 98 leoneses pasan de 31 minutos a más de 2 horas en el transporte público, incluido urbano y rural.

Del porcentaje señalado, el 5.4 por ciento es decir 12 mil 587 leoneses pasan dos horas o más diariamente solo por un viaje.

El crucero de Manuel J. Clouthier también está saturado de vehículos

Otra zona que se convierte en dificultad para los automovilistas de la zona noroeste de León es el crucero de Manuel J. Clouthier

Recorrer los 10.1 kilómetros que separan el crucero “y” de la Catedral de León lleva hasta 50 minutos en las horas de más tráfico en la zona noroeste de León, la velocidad promedio es de 15 kilómetros por hora para hacer este recorrido.

El tiempo de recorrido es casi el doble que en un horario sin tráfico, pues se puede hacer en 25 minutos.

El crucero del bulevar Paseo de los Insurgentes con San Juan Bosco y la carretera León - Lagos de Moreno es desde hace décadas un referente de ubicación para los leoneses en la zona noroeste de la ciudad, y a su alrededor hay varias colonias recientes y con muchas familias viviendo en ellas.

Los recorridos desde esa zona hasta las colonias céntricas de la ciudad por motivos escolares y laborales son cosa de todos los días, pero la cantidad de vehículos que diariamente circulan han prolongado los tiempos de traslado en las “horas pico”.

A la creciente cantidad de vehículos de todo tipo se suman otros factores como cruceros sin semaforizar, reducciones de carriles en algunos tramos. El recorrido a través del bulevar San Juan Bosco es el que tiene más dificultades de este tipo.

Viajar desde la “y” a través del bulevar San Juan Bosco, para luego tomar Emeterio Valverde y Tellez, Julian de Obregón y Adolfo López Mateos significa un recorrido de 10.1 kilómetros que en un horario de tráfico bajo se realiza en 25 minutos.

Pero recorrerlo entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana puede significar un recorrido de entre 35 y hasta 50 minutos, es decir, se duplica el tiempo de viaje y la velocidad que se promedia es de 15 kilómetros por hora.

Automóviles, camionetas y transporte público son los más afectados, en esta zona solo hay un tramo de 2.1 kilómetros de carril exclusivo para transporte público, por lo que los retrasos también son notorios en este método de transporte.

Otro punto difícil está al noroeste

Otra zona que se convierte en dificultad para los automovilistas de la zona noroeste de León es el crucero de Manuel J. Clouthier con el bulevar Cerro Gordo y con el bulevar Juan José Torres Landa, a los alrededores de Plaza Mayor.

En las “horas pico” esta zona concentra largas filas de vehículos en los principales bulevares con recorridos que pueden tardar hasta cuatro tiempos en algunos de los semáforos para poder pasar.

Destaca el recorrido desde el distribuidor Benito Juárez hasta el bulevar Cerro Gordo que concentra centenares de vehículos en las horas más complicadas.

"Ya tengo medido mi tiempo y siempre salgo antes de que se junte más gente en la parada del camión y en la estación Delta, porque si no me agarra la congestión vehicular y ya no llegó a tiempo", dijo Israel Vázquez

Se satura de autos el bulevar Aeropuerto

El tráfico que se hace en las horas pico en los tramos del bulevar Aeropuerto, 'pone en jaque' a algunos habitantes que tienen sus hogares del lado norte de la ciudad, lo que los obliga a salir más temprano de lo normal para no llegar tarde a sus compromisos.

Del tráfico lento son víctimas muchas personas que viven por la zona, quienes diariamente se trasladan en transporte público, taxis o autos propios.

Israel Vázquez, tiene su domicilio ubicado en la colonia Pinar del Tajo, labora en una empresa ubicada cercas del Poliforum y comentó que tiene que salir de su domicilio a no más tardar a las 6:35 de la mañana para poder llegar a tiempo a la hora de entrada que es a las 7:30 de la mañana.

El no contar con auto propio hace que salga de su domicilio desde muy temprano, ya que aseguró que el tráfico en la mañana se carga mucho.

Tener su vivienda del lado norte de la ciudad y cruzar el puente de ida y de regreso es toda una odisea y una pérdida de tiempo.

Salgo de mi trabajo a las seis de la tarde y el tráfico ya se comienza a hacer desde Centro Max, hasta pasando las Outlet", dijo seguro.

Juan Luis Muñoz, presidente de colonos de San José del Alto, tiene su domicilio ubicado sobre la Avenida Principal y platicó que vivir de ese lado de la ciudad es todo un caos.

Él trabaja por la zona Punto Verde y diariamente tiene que salir de su hogar en su coche a las 6:30 de la mañana, para llegar a tiempo a su hora de entrada que es a las 7:30 am.

Tener su domicilio a un costado del bulevar Aeropuerto se ha vuelto un caos, ya que aseguró que muchos conductores buscan vías alternas y la Avenida Principal, donde tiene su casa, hace que también sufra los problemas del tráfico lento.

Las horas pico son un caos, la congestión aquí se ha vuelto el pan de cada día", aseguró.

Marcos Buzo, habitante de San José el Alto tiene su domicilio ubicado en la privada José Guadalupe y manifestó tener bien ubicados los horarios en el que el tráfico se hace en el bulevar.

Don Marcos dijo tener más de 50 años viviendo en esta colonia, y expuso que se percató que desde que construyeron el puente Distribuidor Vial Juan Pablo Segundo, se comenzó a presentar este problema.

Hace falta una buena planeación, ya que muchos conductores están buscando vías alternas como la Avenida Principal y otros el Timoteo Lozano", señaló.

El bulevar Hermanos Aldama también es un caos todos los días

El bulevar Hermanos Aldama una de las arterias viales más importantes de León, ya que confluyen vehículos provenientes del bulevar Timoteo Lozano, así como de la autopista León-Aguascalientes y que comunica con la Central de Abastos y juzgados del poder Judicial, se ha convertido en un calvario para miles de automovilistas que a diario circulan por esa zona.

Este bulevar es paso obligado para quienes se dirigen a municipios como Cuerámaro, Romita y San Francisco del Rincón y de acuerdo con un aforo dado a conocer en la Dirección de Movilidad, se estima que circulan más de 60 mil vehículos por día, en ambos sentidos.

Uno de los puntos más críticos es el crucero de Hermanos Aldama y Timoteo Lozano, donde se localiza el llamado puente “hundido” o a desnivel, que se convierte en un verdadero embudo.

En ese punto convergen los vehículos que vienen del poniente y oriente sobre el Timoteo Lozano, pero también todos los que vienen del norte, de Mariano Escobedo; así como los que vienen de la zona sur por la autopista León-Aguascalientes, de San Francisco del rincón,de Cuerámaro, de comunidades como San Judas Tadeo, La Sandía, Los Ramírez, San Cristóbal, y de la UNAM plantel León.

“De Villas de San Juan a la Central de Abastos hago una hora todos los días. El Mayor problema es en el puente pues sólo hay un carril para bajar e incorporarse al bulevar Hidalgo y circulan muchos tráilers lo que complica más la situación”, dice Hilario de la Cruz.

Empeora con regreso a clases

La agente de tránsito, Martha Patricia Guerrero Ibarra, señala que con el regreso a clases el problema vial se ha incrementado, sobre todo en las horas pico, de 7 a 9.30 de la mañana, y de 5 de la tarde a 7.30 de la noche.

La dirección de Tránsito, buscando agilizar el flujo vehicular en la zona y comisionó a agentes en el crucero de Timoteo Lozano y Hermanos Aldama a cerrar el paso vehicular en los cruceros que están a la altura de la Central de Abastos.

Los taxis tienen que ajustar sus tiempos y las tarifas, argumentando que debido al intenso tráfico consumen más gasolina y demoran más.

Rigoberto López dijo que normalmente desde el Centro de Prevención Social, donde se localizan también los Juzgados, hasta la zona Centro, en Catedral, en horario “valle” tardan no más de 30 minutos, y cobran un promedio de 80 pesos, pero en horas “pico” tardan más de una hora, por lo que el cobro es entre los 100 y 120 pesos.

Hermanos Aldama es un caos; se deberían de abrir los carriles laterales que están en el el puente hundido,sobre las vías del tren para descongestionar la parte inferior del puente y agilizar más el tránsito, pero al parecer no lo permite Ferromex”, señaló el taxista.

En las horas “pico” el Hermanos Aldama es un caos vial, donde hay retraso en las rutas de los camiones del servicio público que van hacía la terminal de Timoteo Lozano, así como camiones de carga y tráilers que se dirigen o vienen de la Central de Abastos; camiones de pasajeros que bajan de la autopista León-Aguascalientes.

El presidente de la empresa “Línea Dorada”, José Luis Guerrero Mendoza, señaló que en horas pico es cuando las plataformas de taxis ejecutivos aplican la tarifa “dinámica” por lo que aumentan de 100 hasta 180 pesos un recorrido que va desde los juzgados hasta la zona centro.