Alondra R. compartió los fines de semana con Nadia Verónica durante todo el tiempo que estudió en el campus Ibero León en la carrera de Relaciones Internacionales; eran amigas.

Ambas de Salamanca, compartían el viaje de regreso a su municipios entre risas, anécdotas de la semana y convicciones: una de ella graduarse juntas, pero no ocurrió debido a que Nadia, de 23 años, fue asesinada la madrugada del 8 de marzo del 2020, justo en el Día Internacional de la Mujer.

“Ella sí tenía coche y me hacía favor de regresarme a mi casa y los viernes compartimos el trayecto”, explicó Alondrá en entrevista con AM.

“Era padre tener un día para recordar lo que habíamos hecho en la semana y lo que nos deparaba, era divertido y cuando subían otros pasajeros a los que llevábamos por una aplicación, también era divertido”.

Alondra recuerda a Nadia siempre arreglada, con una cabellera majestuosa, con uñas y pestañas bien arregladas, pero lo que siempre deslumbraba era su sonrisa, como la plasmada en el mural del campus Ibero León en su memoria.

“Recuerdo que era muy cercana con su mamá y amorosa con los que estaban a su alrededor”, recuerda con alegría su amiga y compañera a dos años de su muerte.

Una de las anécdotas previas al asesinato de adia ocurrió un fin de semana previo, en las campañas de inserción, en los que jóvenes de la Ibero son llevados a comunidades a trabajar con familias y reconocer realidades distintas.

Nos tocó coincidir en la misma comunidad, recuerdo que le echamos carrilla porque le tocaba ir a recoger el estiércol de los puercos, pero a ella le divertía”, recuerda Alondra.

Una semana después Alondra estaba a punto de salir con su novio pero una de las compañeras le marcó y se quedó en shock tras escucharla.

“Estaba a punto de ir con mi novio al futbol y cuando me dijo: acaban de matar a Nadia, no me lo creía, no te cae el 20, el siguiente movimiento fue ir a la funeraria y acompañarla”, señaló.

Un día después, cuando se convocó la marcha a nivel nacional, Alondra salió de la funeraria al contingente en León.

“Ese año era mi primero en marchar y ya tenía una persona por la que luchar y literal de la funeraria nos fuimos a marchar, ya no era nada igual”, explicó la joven amiga de Nadia.

En 2021 Alondra marchó en Salamanca y este año lo hará en León. Sabe que muchas cosas son diferentes en la universidad y la sociedad, pero su encomienda es la misma: luchar por espacios seguros, por acabar con la impunidad de autoridades en feminicidios y compartir la lucha con otras generaciones menores.

“Nadia no se murió, la asesinaron. Ayuda a que se reconozca aunque sea cruda la palabra, duele, pero es necesario y en lo personal cambió en mí la exigencia, me hizo mucho más fuerte y le agradezco”, insistió la joven.

Alondra a veces se pone triste por saber que una situación como la de Nadia puede ocurrir con quien sea.

También está orgullosa de generar que en la Ibero la tibieza sobre el acoso se dejará atrás y se formara una colectiva feminista de acción, todo en memoria de Nadia, pues asegura que el apoyo entre mujeres se multiplica y es gratificante.

A las autoridades les recuerda que no existe justicia en México y menos en Guanajuato, pues cuando la impunidad rebasa, todos actúan como si no pasara nada.

“Todas queremos que el caso de Nadia se reabra y se investigue, que no quede impune… Esta es una lucha de todas”, finalizó Alondra.

