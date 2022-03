León, Guanajuato.- Con su estilo “tumbao”, pantalones bombachos, blusas “caramelo”, paño, gafas y tatuajes hasta el cráneo, “La Placosa” es una representación de cultura chola en León.

Lilián Marín, mejor conocida como “La Placosa” o “La Chola”, comenzó a adentrarse en el estilo de vida cholo desde los 18 años. “Me gustaba ver a los vatos como andaban, me llamaba la atención su vestimenta. Soy la única de mi familia que viste así e incluso que está tatuada”, platicó Lilián.

‘Yo no me drogo ni ando en pandillas’, dice ‘La Chola’. Foto: Cortesía.

“La Placosa” es una mujer que ha resistido expresiones en contra de su cultura, pues su forma de vestir y sus 50 tatuajes le han pasado el costo de cargar con estereotipos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Muchas personas la han juzgado sin conocerla, pero muchas más la respetan porque saben que es una mujer trabajadora, amigable, bailadora, responsable y amorosa con sus tres hijos.

“La Chola” se dedica a trabajar en una fábrica y su excelente desempeño laboral le ha permitido no tener conflictos en su empleo. “He trabajado sin dificultades, tengo la habilidad y no he tenido problemas”, afirmó.

‘La Placosa’ es una mujer trabajadora, responsable y amigable. Foto: Cortesía.

“La Placosa” se ganó este apodo por sus tatuajes, que van desde el cráneo hasta la punta de sus dedos. “De repente hay gente que tiene odio a los tatuajes y te dicen: ‘No te me arrimes’, y me retiro; pero no les hago ningún mal. La gente no nos debería juzgar sin conocernos”, dijo.

En cuanto a su cultura externó que también hay reglas y que ella pertenece al Maniacos Club de León, que es un grupo que promueve este estilo y organiza diversos eventos como exposiciones de carros y bicis Lowrider.

Yo no me drogo ni ando en pandillas, sólo pertenezco al club en el que se realizan eventos para dar muestra de la cultura y todo es sana convivencia", platicó "La Chola".

Lilián también externó que mucha gente aún expresa mucha violencia en contra del "mundo cholero" , pues en 2020 su conocida "Carmen Caramelo" activista chola fue asesinada en Zacatecas.

"Siempre andamos guangos los cholos pero, no somos malas personas, la gente se debería quitar este concepto. Creen que somos marihuanos y rateros, se pueden arrimar a nosotros sin problema, para que nos conozcan, mucha gente lo hace ya más, en eventos se toman fotos conmigo y ven que no soy mala ", concluyó Lilián Marín.

AM