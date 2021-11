León, Guanajuato.- Para Angélica Ocampo y su familia, este Día de Muertos en León tuvo otro sentido, pues hace apenas dos semanas que su primer nieto, Luis Bairón de tan sólo cuatro días de nacido, murió.

Ayer, ella, su esposo y su hija acudieron al Panteón San Nicolás para adornar la tumba del pequeño con un juguete, flores y un globo azul en forma de estrella.

Nunca habíamos pasado por esto y la verdad todavía no lo podemos superar, es la primera vez que venimos a visitar a un familiar al panteón".

Él apenas tenía cuatro días de nacido, lo tuvimos muy poquito tiempo pero con eso bastó para sentir lo que uno siente, lo hubiéramos querido tener todo el tiempo pero no se pudo”, expresó triste Angélica.

Platicó que al colocar los detalles en la gaveta se percató que hay algunas que están en el olvido, como las de un par de gemelos que descansan junto a su nieto, por lo que decidió compartir uno de los juguetes que llevó.

Quisiera dejarles a todos algo, ahorita de lo de mi niño le regalé un juguetito al otro y mi esposo y yo quisiéramos dejarles un detalle a todos los angelitos; les pido que no los abandonen porque hay unas tumbas muy arregladas y otras en el olvido.

"Hasta ahora es que el Día de Muertos tiene un significado porque antes no lo celebrábamos, toma otro sentido esta festividad”, confesó.

Día de Muertos en León: Canta mientras pinta la tumba de su hermano

Mi padre y mi madre se quedaron tristes, también oye hermano, inseparable fuiste...”, cantaba ayer una joven frente a la tumba de su hermano mientras pintaba con un pincel en la gaveta su nombre: M. Eduardo Razo.

Aunque se prohibió ingresar bocinas a los camposantos, la hermana de Eduardo y su familia decidieron usar un celular para reproducir a bajo volumen la música favorita del joven que falleció el pasado 12 de diciembre del 2020.

Sonaba la canción Recordando a mi hermano de Killer Venegas y sus padrinos, los padres y otra hermana de Eduardo no dejaban de observar su tumba.

Tenía 19 años, me lo mataron llegaron a su casa y ahí le arrebataron la vida, a él le gustaba mucho la música de banda y por eso su hermana aquí la tiene puesta en el celular.

"Para mí es muy importante estar hoy aquí con él, venir a visitarlo un ratito como siempre lo hacíamos en vida, la gente que no viene es muy ingrata porque hay un lugar donde uno puede venir a visitar a sus difuntos, aunque es muy triste”, expresó entre lágrimas Sabino Razo Méndez, papá de los hermanos.

“Qué falta me hace mi padre”

Cubriéndose el sol con una sombrilla y sentada al pie de su tumba, Irma Granados Blancarte visitó ayer el Panteón Municipal Norte para platicar con su padre fallecido hace dos años, le llevó una Coca Cola y un pan.

Es un día especial pero también vengo a visitarlo otros días del año aunque por la pandemia no había venido, hasta hoy.

"Ya platiqué con mi papá y le dije tantas cosas que quería decirle y por eso vine y para tener este momento con él, yo sé que me escuchó, me siento más tranquila, también le puse las canciones que le gustaban como la de Qué falta me hace mi padre de Antonio Aguilar”, dijo con la voz entrecortada.

Además de su padre, Irma compartió que también iría a visitar a su madre quien descansa en un templo y a su primera hija quien murió a los 3 meses.

A mi hija la visito en el templo del Perpetuo Socorro y también tengo dos nietos en otro panteón. Es un día muy significativo, nunca me olvidaré de mis padres y de mis seres queridos”, mencionó.

Ayer cientos de leoneses visitaron a sus seres queridos fallecidos que descansan en los panteones municipales como el San Nicolás y el Panteón Municipal Norte con motivo de la celebración del Día de Muertos enLeón que también se festeja hoy.

Además de recordar momentos compartidos en vida y rezar, los visitantes aprovecharon para limpiar y decorar con flores y coloridos adornos las tumbas y hacer otros arreglos como repintar el nombre de su difunto en la gaveta donde éste descansa.

