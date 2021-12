Van a dar gracias ‘La Morenita’ en el Santuario luciendo la playera La Fiera desde temprano

León, Guanajuato.- Este domingo, aficionados del Club León aprovecharon para vestir desde temprano la playera de su equipo y visitar en su día a La Morenita en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en León, aunque no necesariamente para pedirle por la novena estrella este domingo en el partido de vuelta de la final León vs. Atlas.

LEE TAMBIÉN: Agradecen a la Virgen de Guadalupe en la Basílica por salud ante COVID

Tras salir del templo, algunos compartieron que sólo acudieron a agradecer a La Guadalupana por un año más de vida y confesaron que no le pidieron a la virgencita que esta noche gane La Fiera, pues la religión y el futbol no se "revuelven".

"Traer la playera es un plus, coincidió en que es el Día de la Virgen de Guadalupe y el partido, pero son cosas muy a parte. Para el partido de esta noche me gustaría ver en el marcador un 2-0, que gane La Fiera.

Por otra parte, nos gusta venir al Santuario de Guadalupe, pero cuando hay más gente no, cuando está más tranquilo y que no hay mucha gente venimos a visitar a la virgen y procuramos hacerlo cada ocho días", compartió Betsabé Hernández.

LEE TAMBIÉN: Visitan cientos de leoneses a la Virgen de Guadalupe en el Santuario

Eugenia y Juan Ramón dijeron que fueron a este templo especialmente para visitar a la Virgen de Guadalupe pero debido a que hoy juega La Fiera decidieron desde temprano vestir la playera.

"El tema del futbol sinceramente no lo pensamos durante nuestra visita al Santuario, pero desde temprano nos pusimos la playera; yo soy de la Ciudad de México y por lo general siempre iba para allá pero hoy tuve la oportunidad de estar aquí en León y me siento contenta porque no había venido a esta iglesia. Nuestro marcador para el partido de esta noche es que va a ganar León con 2-0", pronosticó Eugenia.

Para Andy Blancas la religión y el futbol son cosas muy distintas que no deben de revolverse.

Él fue esta mañana al Santuario de Guadalupe motivado por la fe que le tiene a La Morenita y vistió su playera del Club León porque no pierde la esperanza de que La Fiera ganará el campeonato.

"Porque es la religión que nosotros profesamos y hoy es una fecha especial, acostumbramos a venir siempre pero el año pasado no se pudo y se entiende por la situación de la pandemia pero en esa ocasión rezamos un rosario en la casa.

Creo que la religión y el futbol es muy a parte, no lo revuelvo yo. Sobre el partido esperamos tener un 2-0 o un 3-1, todo a favor del equipo León, pero, a ver qué pasa", comentó.

LEE TAMBIÉN: Acuden un millón 131 mil peregrinos a la Basílica de Guadalupe

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos