León, Guanajuato.- A pesar de que el cubrebocas ya no es obligatorio en espacios públicos, quienes este 10 de mayo visiten alguno de los 8 panteones municipales deberán llevarlo.

El uso de cubrebocas obligatorio en los panteones lo informó la Dirección contra Riesgos Sanitarios de Salud Municipal.

Entre las prohibiciones que hay para entrar a los panteones de León están no llevar bebidas alcohólicas, ni música ni comida. Foto: Fabricio Moreno.

"El ser un lugar abierto da pie para que ya no se use el cubrebocas, pero por el mayor número de visitantes es importante que la gente se lo ponga, además de que los pasillos no son tan amplios y eso ocasiona que se aglomeren", explicó el personal de la Dirección contra Riesgos Sanitarios.

El martes se realizará el control de inspección y a quienes no lleven cubrebocas se les regalará uno y gel antibacterial.

Está prohibido entrar con bebidas alcohólicas, bocinas y comida, con la intención de que sean fluidas las visitas.

Los panteones de León estarán abiertos de 9 de la mañana a 7 de la noche.

Panteones municipales de León (2 urbanos y 6 rurales)

Panteón de San Nicolás Panteón Municipal Norte Duarte Santa Ana del Conde Los Sauces Nuevo Valle Vaquerías La Sandía

